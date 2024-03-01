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宁夏：23支科技服务团下沉田间助春耕

本报记者 张文攀 闫磊
2024年03月01日09:24 | 来源：光明日报
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原标题：宁夏：23支科技服务团下沉田间助春耕

春耕是一年农活的“重头戏”，特别是近期天气复杂多变，给春耕备耕带来不小挑战，群众对农业生产科技需求更迫切。2月29日，宁夏农林科学院在前期分散开展春耕备耕科技指导服务的基础上，专门成立23支春耕备耕和农业生产科技服务团，将利用不少于一周的时间，全覆盖下沉全区22个县、市（区）和葡萄酒产业，驻村入户了解群众需求和困难，到田间地头进行技术指导，服务农业产业发展。

此次选派的科技服务团团长都是农林科学院一、二级学科带头人，成员是长期在基层工作、熟悉当地情况、经验丰富的精兵强将。根据要求，各服务团将紧密结合县区农林产业现状，在当前春耕备耕和全年农业生产过程中采取做给农民看、带着农民干、帮着农民赚“三步法”工作程序，提供全过程全方位技术指导和服务。一方面，依据当地气候、土壤等条件，提出适宜的作物种植结构、种植密度、施肥方案、病虫害防治等建议和高效养殖技术，手把手指导农民及农业企业进行科学化农业生产；另一方面还积极组织开展农业技术培训、提供技术咨询与服务，针对春耕备耕和农业生产过程中遇到的问题，提供个性化的技术方案和建议，切实帮助种植养殖大户和农业企业提高收益。

宁夏农林科学院党组书记罗成虎告诉记者，这次专门对科技服务团提出明确要求，必须真正沉到田间地头、农户家中，有的放矢提供技术指导，千方百计解决实际问题。

“农业生产科技服务并不是一周就结束了，而是全年开展定向服务，真正打造‘不走的科技服务团’。”罗成虎说。

(责编：罗知之、陈键)
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