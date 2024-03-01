《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》印发
2024年03月01日09:25 | 来源：光明日报
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原标题：《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》印发
国家发展改革委等部门近日印发了《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》。
国家发展改革委有关负责人介绍，目录共分三级，包括7类一级目录、31类二级目录、246类三级目录。目录根据今后一个时期我国绿色发展目标任务要求，明确了绿色低碳转型方面需要重点支持、加快发展的产业，细化了相关产业的具体内涵和要求，有利于强化产业绿色发展导向，推动形成各方支持政策合力，为培育壮大绿色发展新动能、加快发展方式绿色转型提供支撑。
该负责人表示，各地方、各部门可根据各自区域、领域发展重点，以目录为基础，出台和完善有关政策措施；根据工作实际制修订细化目录、子目录或拓展目录。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则为符合目录要求的项目或活动提供金融支持。
(责编：罗知之、陈键)
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