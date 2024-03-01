刘 萌

原标题：商务部：持续推动“外资24条”落地见效

2月29日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同相关部门和地方，根据中央经济工作会议精神，持续推动“外资24条”（《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》）落地见效，充分发挥外资企业圆桌会议作用，加大政策宣传解读，加强落实效果评估，跟踪问题诉求解决，持续优化营商环境。

据悉，2月28日，商务部召开“外资24条”的落实情况专场解读圆桌会。中国美国商会、美中贸易全国委员会、中国欧盟商会、英中贸易协会、中国德国商会、中国瑞士商会、中国丹麦商会、中国日本商会、中国韩国商会等9家在华外国商协会和60多家外资企业代表参会。商务部表示，为致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度吸引和利用外资，商务部会同相关部门广泛听取外资企业对中国营商环境的关切和诉求，报请国务院印发了“外资24条”。文件出台尽管只有半年多时间，但在相关部门的通力协作下，“外资24条”的大部分措施已落实或取得积极进展。

何亚东介绍，会上，商务部通报了“外资24条”印发实施半年多来各部门贯彻落实情况，与会外资企业和外国商协会代表分享了受益于相关政策红利的情况，并提出了意见建议。

具体来看，中国欧盟商会表示，“外资24条”对欧企意义重大，令人振奋，相关政策的落实情况值得肯定。中国日本商会表示，最新调查显示在华日企经营状况有所改善，多数日企仍将中国视为重要市场、对中国营商环境总体满意，超半数企业将继续或进一步扩大对华投资。中国美国商会、中国韩国商会表示，在华美企和韩企对2024年在华投资经营预期稳定。

“总的来看，六成以上政策举措已经落实或取得积极进展，绝大多数外资企业表示政策获得感良好，进一步增强了投资中国的信心。”何亚东说。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经