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央行：1月份债券市场共发行各类债券53094.1亿元

刘 琪
2024年03月01日09:27 | 来源：证券日报
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原标题：央行：1月份债券市场共发行各类债券53094.1亿元

2月29日，中国人民银行发布2024年1月份金融市场运行情况。从债券市场发行情况来看，1月份，债券市场共发行各类债券53094.1亿元。国债发行7500.0亿元，地方政府债券发行3844.5亿元，金融债券发行5984.0亿元，公司信用类债券发行12705.9亿元，信贷资产支持证券发行52.1亿元，同业存单发行22854.6亿元。

截至1月末，债券市场托管余额为159.3万亿元。其中,银行间市场托管余额138.3万亿元，交易所市场托管余额21.0万亿元。分券种来看，国债托管余额29.4万亿元，地方政府债券托管余额40.8万亿元，金融债券托管余额38.1万亿元，公司信用类债券托管余额32.3万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.8万亿元，同业存单托管余额15.7万亿元。商业银行柜台债券托管余额635.5亿元。

从债券市场运行情况来看，1月份，银行间债券市场现券成交33.5万亿元，日均成交15218.5亿元，同比增加71.6%，环比增加13.3%。单笔成交量在500万元-5000万元的交易占总成交金额的48.6%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的44.8%，单笔平均成交量4581.9万元。交易所债券市场现券成交3.9万亿元，日均成交1768.8亿元。商业银行柜台市场债券成交8.7万笔，成交金额309.3亿元。

从债券市场对外开放情况来看，截至2024年1月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.92万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.87万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.33万亿元、占比60.2%，政策性金融债0.84万亿元、占比21.7%。

在货币市场运行方面，1月份，银行间货币市场成交共计178.0万亿元，同比增加65.9%，环比增加14.3%。其中，质押式回购成交166.6万亿元，同比增加72.0%，环比增加16.1%；买断式回购成交6221.0亿元，同比增加118.7%，环比增加36.0%；同业拆借成交10.9万亿元，同比增加6.4%，环比减少8.3%。交易所标准券回购成交45.2万亿元，同比增加47.9%，环比增加11.8%。

1月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.90%，环比减少1个基点；同业拆借月加权平均利率为1.83%，环比增加5个基点。

从票据市场运行情况来看，1月份，商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额1.8万亿元。截至1月末，商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额12.5万亿元。

1月份，签发票据的中小微企业10.0万家，占全部签票企业的92.3%，中小微企业签票发生额1.8万亿元，占全部签票发生额的67.0%。贴现的中小微企业9.0万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.4万亿元，占全部贴现发生额76.8%。

(责编：罗知之、陈键)
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