彭 妍

原标题：多地调整公积金贷款政策 未来优化幅度有望继续扩大

2月份以来，多地在公积金贷款政策方面动作频频，公积金政策优化幅度逐步扩大。

具体来看，2月27日，长春市住房公积金管理委员会发布《关于调整长春市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，自3月1日起实施。具体来看，本次调整涉及三个方面。其中，借款人及配偶申请住房公积金贷款时，贷款额度和双方住房公积金账户余额关联倍数由原来的20倍提高至30倍。为进一步支持多孩家庭贷款购房，对生育抚养二孩及以上的多子女家庭，首次申请住房公积金贷款的，单笔贷款最高额度由原来的可上浮30%提高至可上浮40%。此外，为进一步优化人才政策，对符合长春市促进来（留）长就业创业政策的高校毕业生，首次申请住房公积金贷款在长春市主城区及开发区（不含双阳区、九台区）购买自住住房的，可不受住房公积金账户余额倍数限制，单笔贷款最高额度由原来的50万元提高至60万元。

此外，2月27日，据微信公众号“唐山公积金”消息，唐山市住房公积金贷款政策再优化，自2024年3月1日起，唐山市将提高住房公积金贷款额度并取消异地贷款的户籍地限制。

记者梳理发现，近期还有济南市、沈阳市等多地对住房公积金贷款政策进行优化调整，包括调整首付比例、延长贷款期限、扩大使用范围等。例如，济南住房公积金中心2月21日发布通知，在济南市行政区域内购买首套普通自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整为不低于20%，2月22日（含）之后网签的按新政策执行。

据“沈阳发布”2月21日消息，沈阳市召开优化住房公积金提取和放宽二手房公积金贷款期限政策新闻发布会。3月1日起，取消职工现金购买自住住房须在购房两年内申请提取住房公积金的时间限制；职工购买二手房公积金贷款期限由“35年减房龄”延长为“40年减房龄”，二手房最高贷款期限为30年。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，近期，多地出台住房公积金贷款新政，这些措施有助于在较短时间内释放住房刚性需求和改善性需求，并将与5年期以上LPR报价下调、房地产融资协调机制一起，形成政策合力，在供需两端推动房地产行业企稳回暖。

优化调整公积金贷款政策成为近两年各地支持房地产市场发展、促进需求释放的主要手段之一。从政策内容来看，政策优化幅度逐步扩大，支持力度越来越大。

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，各地公积金政策调控力度和节奏主要取决于当地市场表现及公积金使用情况。整体来看，政策的调整拓宽了公积金的使用范围，有利于减轻购房者置业压力，提振购房者置业信心。

据中指研究院统计，截至2月28日，2024年各地已出台公积金相关政策超30条。业内专家认为，预计后续将会有更多针对公积金方面的调整政策出台，充分发挥公积金政策对住房市场的作用。

陈文静表示，短期来看，各地或将继续结合自身公积金使用的实际情况因城施策，优化公积金相关政策的城市或继续扩围，优化二套房认定标准、降低首付比例、提高公积金最高贷款额度、支持商转公等方式仍是当前各地公积金政策调整的重要举措。此外，公积金支付首付款、公积金异地贷款、公积金法拍贷、增加公积金贷款次数等，也是各地优化公积金政策可参考的方向。

在王青看来，在因城施策原则下，未来将有更多城市跟进调整公积金贷款政策，而已出台优化措施的城市，也有进一步放宽的空间。未来政策调整的范围将逐步从三、四线城市向重点城市及一线城市拓展。

(责编：罗知之、陈键)

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