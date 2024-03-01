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多家头部白酒企业宣布提价 释放何种信号？

李 静
2024年03月01日09:28 | 来源：证券日报
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原标题：多家头部白酒企业宣布提价 释放何种信号？

《证券日报》记者获悉，自2月29日起，今世缘将停止接收国缘四代开系产品销售订单，并于3月1日起分别在四代出厂价基础上上调500ml 42度五代国缘四开/对开/单开出厂价，分别为每瓶20元/10元/8元，其中四开单品严格执行配额机制，计划外配额在当期出厂价基础上每瓶上调10元。

华创证券表示，今世缘节后推动开系全线提价，有望持续提升品牌高度、有助于强化产品定位，推动全产品线良性布局，同时可以改善渠道利润，激发经销商及终端积极性。此外，节后提价不仅彰显公司经营信心，也是后百亿元战略的重要一步。

除今世缘外，春节过后，多家白酒企业纷纷发出提价消息。2月27日，郎酒内部人员向记者证实，郎酒旗下核心产品红花郎10年、红花郎15年渠道供货价将于4月1日起每瓶分别提价20元和30元。此外，剑南春内部人士也向记者透露，公司核心单品水晶剑将于3月1日正式涨价，出厂价每瓶上调15元。涨价后，水晶剑出厂价将达到每瓶410元左右。

“水晶剑作为百亿元级超级大单品，拥有深厚的全国消费基础，适当的提价可以激活渠道、带动产品动销，从而提振市场信心，有利于剑南春规模与盈利能力的提升。”白酒行业分析师、知趣咨询总经理蔡学飞对《证券日报》记者表示，目前整个酒行业面临库存较高、价格倒挂与需求减弱等问题，剑南春小步快跑式的提价对于市场刺激性较小。

事实上，此轮白酒涨价热潮始于去年年底。2023年11月1日，贵州茅台上调53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20%，且不涉及该产品的市场指导价格。泸州老窖紧随其后，于去年11月份发布通知称，52度、43度和38度的泸州老窖60版特曲五码装（500ml×6）经销商结算价，分别上调至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶。随后，舍得酒业将500ml品味舍得（包含第五代及庆典版）经销商出厂价上涨20元/瓶。五粮液也于今年2月5日将八代普五出厂价从969元/瓶提高至1019元/瓶，涨价50元/瓶。

对于多家白酒企业的提价，白酒行业分析师、武汉京魁科技有限公司董事长肖竹青对《证券日报》记者表示，本轮酒企提价、停货是知名酒企针对核心大单品所作出的举动，主要目的是为了控货保价，通过调价控货来维持价格稳定，有利于实现去库存等多重目标。

价格是白酒竞争中的核心要素之一，也是品牌价值的直接表现。“跟着头部名酒涨价节奏涨价，也是酒企保持行业品牌位置的重要举措。”蔡学飞称，名优酒拥有深厚的全国性的品牌、组织、市场、渠道与消费者基础，因此，适当的提价可以激活渠道，带动产品动销，从而提振市场信心，有利于企业销售规模与盈利能力提升。

在行业分化的大背景下，提价或将进一步推动价格带格局变化，影响品牌形象。方正证券认为，提价有利于促进经销商的回款进度；提高市场对于产品货值以及未来增值的预期，刺激消费乃至增加存酒藏酒，从而在阶段性的周期底部促进库存的消化。

华安证券称，2024年是白酒的关键年份，宏观与需求层面有支撑、库存有望进入拐点时刻。国泰君安在调研报告表示，2024年白酒处于库存周期后半段，去库存特征日益明显，产品结构沉降与份额集中延续，酒企竞争优势源于产品线、品牌及营销体系。

(责编：罗知之、陈键)
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