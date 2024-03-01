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我国大功率重型燃气轮机首台样机总装下线

2024年03月01日09:30 | 来源：科技日报
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原标题：我国大功率重型燃气轮机首台样机总装下线

　　科技日报北京2月29日电 （实习记者薛岩）28日，我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机在上海临港总装下线，实现了工程研制的重要里程碑节点，标志着我国大功率重型燃气轮机首次走完基于正向设计的制造全过程，全面进入整机试验与验证的最终阶段。

　　重型燃气轮机是能源领域的核心设备，可在高温、高应力、高腐蚀环境下长时间运行，广泛应用于地面发电和电网调峰，具有重要的战略地位和广阔的市场前景，被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”。

　　按照燃气工作温度，重型燃气轮机可以分为E级（燃气工作温度约1200℃）、F级（燃气工作温度约1400℃）、G/H级（燃气工作温度约1500℃）、J级（燃气工作温度约1600℃），其中F级是目前在役的主流机型。

　　记者了解到，这次下线的300兆瓦级F级重型燃气轮机由5大系统、5万余个零件构成，是我国首次自主研制的最大功率、最高技术等级重型燃气轮机，将成为带动高端装备制造业发展的重要力量。其采用的新技术、新材料、新工艺对我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展有着显著的辐射带动作用，对保障我国能源安全和绿色发展、推进新型工业化、加快建设制造强国具有重要意义。

　　据悉，作为该项目实施主体单位，国家电投联合哈电集团、东方电气集团和上海电气集团组建中国重燃，负责具体实施。首台样机由上海电气集团总装制造，北京、辽宁、上海、江苏等19个省市200余家企业、科研院所、高校等参与研制。

(责编：罗知之、陈键)
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