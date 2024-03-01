张梦然

原标题：未来先行，拥抱智能时代

当地时间2月26日至29日，2024世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙巴塞罗那举行。这一展会被誉为行业的风向标，也是全球移动通信领域最大、最有影响力的技术展会之一。

MWC 2024以“未来先行”（Future First）为主题，聚焦“超越5G”“万物互联”“人工智能（AI）人性化”“数智制造”“颠覆规则”“数字基因”等六大主题的深入探讨与交流。而在“明日科技”闪亮登场的同时，中国通信力量的强势参与也是MWC 2024的一大亮点。

以人为中心，AI技术迎来变革

AI是此次大会的最热话题。一个很重要的原因是，全球对移动通信和AI融合的期待不断升温。

但抛去高深的技术参数，人们想知道：AI如何让日常生活更便捷？MWC 2024上展示的答案是化繁为简——让AI帮你省去更多繁复的步骤。

举个例子，当你预订了一家酒店，会通过短信得到确认，然后你需要将酒店地址复制，再粘贴到导航应用中。这个过程通常需要8—10个步骤。然而，此次中国企业荣耀首创的AI算法，可提前预测你的意图，直接为你打开一个适合的导航，只需一个步骤。

这就是“意图识别用户界面”。美国知名科技博客BGR近日在报道中指出，这一被称为“任意门”的技术，看似只是省略了几步，现阶段也无法适用于所有应用程序，但它确实代表了手机计算的未来方向，也是所有智能手机制造商都将努力追求的目标。

三星在MWC 24上展示了其Galaxy S24以及全系列智能手机、可穿戴设备和AI技术。其中Galaxy S24集成了谷歌Cloud最新的生成式AI功能，可让用户实现通话实时翻译、即圈即搜、创意影像编辑等以往专业工具才能完成的“高难动作”。

谷歌则发布了帮助用户提升效率的安卓系统新功能，其中多与AI紧密关联。譬如在人们开车的时候，AI可帮你汇集消息并回复聊天，又譬如人们可直接在消息应用中跟Gemini聊天。

AI在学习用户的需求，AI会分析用户消息中的关键词，AI能与用户的使用习惯相匹配，然后进行服务优先级排序，推荐用户最需要的服务——这一代AI正在“以人为本”。荣耀CEO赵明表示，这种平台级AI的体验是AI时代一个大的变革，未来整个行业都会朝着这一方向前进：以人为中心，而不是以机器为中心。

愿景变现实，5G-A全面来袭

5G-A（5.5G）被认为是5G和6G之间的过渡阶段，相较于传统5G网络，其具备更大带宽、更广连接、确定性时延等能力。当前，全球5G-A正在从愿景走向现实。

MWC 2024期间，欧洲设备厂商爱立信展示了12款瞄准5G-A的新硬件和软件解决方案，涵盖无线、传输和天线产品组合。

美国芯片厂商高通则带来其对无线连接的一系列基础技术。譬如，全球首个为运行于13GHz频段而打造的大规模MIMO天线原型系统，可帮助无线通信行业探索利用中高频段新频谱；此外，还有针对AI辅助毫米波波束管理打造的系统。一系列创新推动着5G-A向前发展，也在为6G时代的到来作准备。

华为此次亦展示了全系列、全场景的5.5G产品解决方案，包括5G-A、F5G-A、Net5.5G等。其5G-A方案可助力全球运营商因地制宜，基于自身网络情况多路径构建5G-A网络。

华为表示，“随着产业要素一应俱全，我们已正式进入5G-A商用元年”。

产品到方案，中国企业表现亮眼

大会期间，有超过300家中国企业参展，中国移动、中国信科、华为、荣耀、中兴通讯等科技厂商都面向全球市场展示了自己的拳头产品和技术。中国电信、支付宝、长飞等企业则首次参展。

这里备受关注的硬核科技，除了“任意门”，还有“灵动胶囊”。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）2月26日消息称，荣耀在Magic6 Pro里推出一种眼球追踪功能，可实现“眼动控车”——手机能识别用户的注视点，并根据其目光触发相应的操作，通过眼睛就能控制汽车前后移动。在实际展示中，Magic6 Pro的前置摄像头负责追踪用户的目光，让用户与屏幕上的元素（如通知等）实现互动。CNBC文章称，目前苹果的Vision Pro眼镜也配备了眼球跟踪系统，但其他手机都还没有类似功能。

另一个引人注目的技术，是电信巨头中国移动带来的“AI辅助通话”。举个例子，人们熟悉的电话沟通基本全靠“语言的力量”，但很多情况是难以描述清楚的，比如向维修人员描述家里的电器或者门窗出了什么毛病。中国移动此次提供的功能就可让人们在这种情况下，直接将视频内容分享给电话的另一方；商家也可将自己的商品直接在通话界面上展示给用户。

值得注意的是，这些中国通信企业不仅仅给出了亮眼的单个硬件产品，也非常注重提供整体解决方案。《亚洲数字时报》称，“在今年的MWC上，包括华为、小米等中国科技巨头的强势亮相引人注目”。这也凸显了中国企业在移动通信领域举足轻重的地位。

(责编：罗知之、陈键)

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