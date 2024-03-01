原标题：激活数据要素潜能 提速数字经济发展 武汉市数据局挂牌成立

2月29日，武汉市数据局正式挂牌成立，标志着数字武汉建设迈入全新“数据时代”。

副市长张忠军参加揭牌仪式

数据已成为国家重要战略资源，是形成新质生产力的关键要素。武汉市高度重视城市数字化发展，多年来坚持以数字技术推动经济、社会、政府数字化转型，为全市经济社会发展不断注入新动能。武汉市数据局的成立，将进一步优化数据管理机构和职责体系，以数据资源赋能经济高质量发展、社会高效能治理、人民高品质生活。

下一步，武汉市数据局将进一步理顺职能职责，聚集专业人才，着力推进数据资源整合共享和开发利用，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，做好数字武汉、数字经济、数字社会等方面的规划和建设工作，促进数字经济与实体经济深度融合，为发展新质生产力提供强有力的数据支撑。

副市长张忠军参加揭牌仪式。

(责编：曹淼、李源)

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