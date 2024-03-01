原标题：上银高质量发展 | 建科创“高地”，出金融“高招”

成功牵头蓝帆医疗银团贷款、为X机器人企业提供知识产权质押融资、碧博生物搭建跨境资金池……上海银行服务浦东新区科创企业“动作”频频，以金融创新支持科技创新，助力浦东新区打造科创“高地”，倾力支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区。

建池引水：新年伊始快速服务

新年伊始，上海银行迅速响应位于新片区的生物医药企业需求，为其搭建全行2024年首单跨境人民币资金池，并结合去年末为企业落地的境外放款自主登记，充分满足企业资金境外使用需求。

这家注册在临港新片区的上海碧博生物医药工程有限公司，主要为大型生物医药品牌提供生物药研发、生产工艺开发服务。公司因业务拓展需求，设立“北美碧博”作为海外研发平台，主要服务海外客户，正在洽谈的订单均为国际医药龙头，对于研发投入及设备建设等均有较高资金要求。

了解到相关信息后，上海银行立即组织产品专项推进小组拜访，围绕其跨境资金流动性管理、汇率管理、结算便利化等需求进行产品介绍沟通，并介绍了临港新片区高水平开放便利化政策。最终，上海银行与企业确定跨境人民币资金池、外汇衍生品、境外放款的综合金融服务方案。

在本次服务的过程中，上海银行充分用好、用活临港新片区便利化政策，有效践行了服务实体企业的经营理念，充分体现了作为本土金融机构的使命担当。

打组合拳：因需而动创新服务

当国内企业与世界五百强企业同台竞技时，背后的金融支持不可或缺。研发贷、跨境资金池、银团贷款……面对跨国龙头企业多样复杂的金融需求，上海银行创新多项科创金融服务，打出一套金融支持的“组合拳”。

跨国医疗器械龙头企业——蓝帆医疗在20多个国家和地区拥有70家分子公司，目前在全球设立八大研发平台、构建24小时研发体系、全球专利600余项。

此前，公司在上海拟投资建设全球科创总部及产业化基地，上海银行第一时间制订银团授信方案，该项目时间跨度长、银团金额大，上海银行不断完善授信方案，听取企业意见，及时反馈，最终仅一个多月便成功落地。目前，上海银行成功牵头的该笔银团业务总金额超14亿元。

此外，结合蓝帆医疗融资需求，上海银行还将为其研发中心提供中长期研发贷、自贸区跨境资金池等综合金融服务。同时，针对蓝帆集团的非上市板块——朗晖化工系国内生产糊树脂及增塑剂产品的龙头制造型企业，并在上海设有子公司。上海银行已同步启动了对其上海子公司的授信服务，尽全力支持头部优质民营企业。

巧变“戏法”：“知产成金”破题服务

轻资产科创企业如何获得银行资金，这一行业难题由来已久。为把“知产”变成“资金”，上海银行巧变“戏法”破解痛点。

近期，X机器人公司成功获得上海银行的3亿元知识产权质押融资贷款。这一知识产权金融业务的市场化和可持续发展的又一案例，为上海市最新提出的“知识产权强市建设”注入了金融动力。

该公司致力于设计、开发及商业化创新手术机器人，在稳健高速发展的同时，又面临着经营过程中产生相关的研发费用和其他费用的流动性资金需求。知识产权是其最大的资产，目前已在全球共申请近千项专利，已获授权国内外专利200多项，全面覆盖临床应用、自动手术、AI技术等前沿领域。

上海银行通过金融实践和创新，找到了银行传统信贷风控原则与难以估值的无形资产之间的平衡点。引导企业将专利技术投向市场，促使“知产”变现，释放更大效能。这一打破银行传统的融资模式，让科技型企业凭借知识产权得到成本较低的所需资金，解决了企业融资难的痛点，为该公司业务的高质量、可持续增长输送源源不断的“金”动力。

精准画像：借力智能专业服务

上海导向医疗系统有限公司是浦东新区一家以高科技为起点，有自主品牌和知识产权的医疗器械公司。企业主要从事肿瘤介入冷冻治疗设备及耗材的研发、生产及销售，产品均具有自主知识产权且技术较为领先，其主要产品靶向刀是采用工业标准氮气瓶作为工作气源的深部肿瘤冷冻消融系统。

导向医疗企业目前处于快速成长期，面临大量的净现金流出，包括研发成本、人力成本，故需要大量资金补充。上海银行在了解到企业的痛点后，第一时间对接企业，精准把脉问症，多次上门造访了解企业的研发和销售进度，充分尊重科技型企业的发展规律，以终为始，着眼企业的长远价值。针对导向医疗企业的现实问题，运用科创企业专属评级模型，放宽对企业产量产能、销售收入等定量指标性质，侧重于参考企业的研发能力、技术水平、团队能力等定性指标。

借助各种大数据和人工智能方式，上海银行为企业画出一幅精准画像，考虑到导向医疗企业所处的行业技术升级和更新换代很快，在设计、制造、测试、销售等多个环节的研发费用投入巨大，上海银行为企业申请了1年期流贷以及3年期研发贷，长短期限贷款产品组合，满足企业的信贷需求。

相识相知：由点及面深化服务

围绕科创企业不同的发展阶段，如何由点及面、逐步加深扩大合作？上海银行拿出创新服务的“样本”。

国家级高新技术企业、上海市专精特新企业迈威生物是一家全产业链布局的创新型生物制药公司，专注于肿瘤相关和年龄相关疾病领域，主要产品为抗体和重组蛋白类药物。2022年企业上市后，在上海银行开立募集资金账户及一般结算账户，通过网银、现金管理平台等多种结算系统，银企之间加深服务与了解。

去年四季度，基于历史合作基础及迈威生物药物研发进程良好，上海银行为迈威生物提供了1亿元贷款资金支持。

从“探路者”到“先行者”，上海银行始终将支持科创企业的发展作为科技金融推进的重点目标，成为科创企成长路上的“执炬人”。围绕落实科技金融等“五篇大文章”，上海银行为打造科技金融特色，升级“6个聚焦”：聚焦区域增量市场、聚焦客户需求、聚焦产品创新、聚焦基础功能配套、聚焦营销组织体系建设、聚焦专业能力升级。未来，上海银行将持续深耕科创金融，不断提升科创金融创新能力和服务水平，写好科技金融“大文章”，点燃科创发展新引擎。

(责编：董童、李源)

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