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商务部：在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口

2024年03月01日11:25 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者孙红丽）2月29日至3月1日，2024年全国外贸工作会议在京召开。会议深入贯彻中央经济工作会议精神，落实全国商务工作会议部署，推动加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘。

会议指出，2023年，商务部与各地方、相关部门密切配合，扎实推进外贸稳规模优结构，全年进出口额41.76万亿元，贸易结构持续优化，国际市场份额稳定，实现了外贸促稳提质目标。

会议强调，要充分认识当前外贸形势的复杂性、严峻性和不确定性。要加快发展新质生产力，在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口，推进贸易数字化、贸易绿色发展。要服务企业拓市场抓订单，扩大进口保障国内需求。要把工作着力点放在优化贸易环境上，提升我国企业和产品国际竞争力，扎实推进贸易高质量发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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