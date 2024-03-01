人民网北京3月1日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行于2月29日召开了优化支付服务推进会。

会议指出，优化支付服务是践行金融工作政治性、人民性的重要体现，也是进一步优化营商环境、服务高水平对外开放的内在要求。中国人民银行将会同有关方面，坚持目标导向、问题导向，针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，更好服务社会民生和高水平对外开放。

会议要求，各有关单位要主动担当作为，强化跨部门合作，细化工作措施，明确时间表和路线图，建立跟踪督办机制。要聚焦重点城市、重点场所，激发商业银行、非银行支付机构、清算机构、外币兑换机构等支付服务主体的积极性和创造性，紧盯银行卡受理、外币兑换、现金支付、移动支付和宣传推广等重点任务，实抓实干，力争在短期内取得明显成效。

(责编：罗知之、吕骞)

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