龙年伊始，北京轨道交通22号线（平谷线）建设现场已是一派火热的施工景象。目前，该线路全线车站主体结构已完成39%，各项工程建设正全面推进。北京轨道交通22号线（平谷线）原规划只是北京市域内的一条线路。在京津冀协同发展大背景下，北京市调整线路规划，延伸至河北三河市境内设置5个车站，使其成为京冀首条跨省域城市轨道交通项目。这条线路建成后，将为在北京工作的燕郊居民通勤提供极大便利。2023年，国家开发银行北京分行向北京轨道交通22号线（平谷线）北京段项目建设发放贷款10亿元，为助推京津冀交通一体化发展注入新的动能。

京津冀是引领全国高质量发展的三大重要动力源之一。京津冀协同发展十年来，京畿大地发生深刻变化。国家开发银行深入贯彻党中央、国务院决策部署，持续优化政策措施、强化资源保障，着力为京津冀协同发展提供优质金融服务。2023年，国开行立足职能定位、聚焦主责主业，围绕基础设施、现代化产业体系、生态环境联防联治等重点领域加大支持力度，服务京津冀协同发展取得新成效。

当前，京津冀交通一体化网络加速构建，主要城市1至1.5小时交通圈基本形成。2023年，国开行河北分行、雄安分行综合运用政策性开发性金融工具和中长期信贷，融资支持了雄忻高铁、雄安新区至北京大兴国际机场快线（R1线）、京德高速、荣乌高速、津石高速等重大项目建设，国开行天津分行大力支持京滨铁路、津潍高铁等重大项目建设，为助推京津冀交通一体化持续贡献力量。

随着京津冀协同发展深入推进，三地产业协同水平不断提升，北京创新资源辐射带动作用进一步发挥，区域配套更加紧密，新质生产力加快形成。2023年9月，国开行与北京市签署《“十四五”时期开发性金融支持北京国际科技创新中心建设合作备忘录》，开启双方深化政银合作，共同服务国家高水平科技自立自强的新篇章。在天津，国开行天津分行聚焦服务疏解北京非首都功能，立足天津“一基地三区”定位，积极助力央企在津投资发展，融资支持中海油穿梭油轮、中石化南港乙烯等一批重大项目在津落地，助力天开高教科创园、海河实验室等创新平台载体建设，服务一批国家级专精特新企业技术攻关，助推京津冀产业协同走深走实。在河北，国开行河北分行围绕河北省在京津冀协同发展中的功能定位精准发力。今年1月，国开行河北分行支持的石家庄冷链物流城市集配中心正式开业。这一大型综合性冷链物流园区涵盖了传统冷库、新型智慧高标库、城市集配以及冻品、农副产品批发交易等功能，将为河北建设全国现代商贸物流重要基地提供新的支撑。同时，国开行河北分行支持河钢集团开展科技攻关和新产品研发等取得积极成效，成为金融服务传统产业转型升级的新样本。

2023年，京津冀区域PM2.5浓度较2014年下降近六成，“北京蓝”成为常态。国开行积极服务京津冀生态环境协同治理，推动区域生态环境质量持续改善。国开行河北分行2023年在生态环保领域发放中长期贷款超过370亿元，支持了生态修复工程、全域治水、垃圾焚烧发电、抽水蓄能等领域重点项目。国开行天津分行参加首届京津冀生态产业创新发展大会，与天津市生态环境局签署《关于促进人与自然和谐相处，共同推进生态环保重大工程项目融资合作备忘录》，积极推动国家管网集团天津LNG二期项目等一批生态环保效益突出的标志性项目建设。国开行北京分行大力支持新能源领域重点项目建设，服务首都能源绿色低碳转型。

2023年，京津冀地区遭遇暴雨洪涝灾害，国开行第一时间启动应急融资响应机制，向北京市、天津市、河北省防汛救灾应急和灾后重建等领域提供融资支持，服务灾区生活物资保供和交通、电力、通讯基础设施修复等，助力尽快恢复相关地区正常生产生活秩序。同时，组织党员干部积极参与志愿服务，用心用情传递金融温度。

站在京津冀协同发展十周年的新起点上，国家开发银行将深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢牢牵住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，着力加大对跨省域、跨流域重大项目的支持力度，为推动京津冀协同发展不断迈上新台阶作出新的贡献。

(责编：董童、李源)

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