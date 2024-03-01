人民网北京3月1日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行公布的2024年1月份金融市场运行情况显示，1月份，银行间债券市场现券成交33.5万亿元，日均成交15218.5亿元，同比增加71.6%，环比增加13.3%。

单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的48.6%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的44.8%，单笔平均成交量4581.9万元。交易所债券市场现券成交3.9万亿元，日均成交1768.8亿元。商业银行柜台市场债券成交8.7万笔，成交金额309.3亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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