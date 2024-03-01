人民网北京3月1日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行公布的2024年1月份金融市场运行情况显示，截至2024年1月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.92万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。

其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.87万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.33万亿元、占比60.2%，政策性金融债0.84万亿元、占比21.7%。

(责编：罗知之、吕骞)

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