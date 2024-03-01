人民网北京3月1日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行公布的2024年1月份金融市场运行情况显示，1月份，商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额1.8万亿元。截至1月末，商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额12.5万亿元。

1月份，签发票据的中小微企业10.0万家，占全部签票企业的92.3%，中小微企业签票发生额1.8万亿元，占全部签票发生额的67.0%。贴现的中小微企业9.0万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.4万亿元，占全部贴现发生额76.8%。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经