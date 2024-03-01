人民网北京3月1日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行公布的2024年1月份金融市场运行情况显示，截至1月末，银行间债券市场的法人机构成员共4020家，全部为金融机构。

按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人共计2141家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.6%，主要集中在公募基金（资管）、国有大型商业银行（自营）、股份制商业银行（自营）等；前200名投资者持债占比82.3%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为54、1、13、12家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为88%。

1月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比62.8%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（资管）和股份制商业银行（自营），前200名投资者交易占比90.5%。

(责编：罗知之、吕骞)

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