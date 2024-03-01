原标题：央视关注！中国联通智慧养老火了

“养老是每年全国两会都备受关注的热点话题，这不仅是因为中国老龄人口众多，也是因为养老是我们每个人迟早要面对的现实问题。今年全国两会即将召开，广大群众都关心什么样的话题？”

2月29日，中央电视台《中国新闻》播出《两会我关心：智慧养老 助力幸福晚年》，记者来到北京市通州区的一户人家，实地采访居民和社区工作人员，生动展现了中国联通助力提供的智慧养老服务。

北京市通州区自2022年开始智慧养老家庭照护床位建设工作以来，已建成近2500张养老家庭照护床位。中国联通承接了智慧养老家庭照护床位建设与监管服务，据介绍，床位安装后，可实现对服务对象心率、离床状态等指标的实时监测，同时配合监管系统，对养老机构上门服务过程、服务质量等进行全程监管。

这也是中国联通“京心照护”数字化智慧养老平台的实际落地案例，在提供智慧养老家庭照护床位的同时，该平台面向服务对象、养老服务机构和政府监管机构，以“终端+系统+服务+专席”的综合服务模式，进行事前、事中、事后的全程服务监管和服务质量监控，为老人及其家庭带来安全、安心的养老照护服务。

智能床垫、健康腕表、智能胸卡、活动监测器、看护定位器、智能手杖……多样的智慧化设备，也参与到中国联通智慧助老服务中来。

智能监测床垫内置高感度压力传感器，传感器通过感知微小振动，提取人体特定的振动信息，利用信号分析与数据处理技术，在完全无拘束的状态下，检测人体的心跳数、呼吸数，同时判断体动、是否在床、离床等身体动作。央视画面中所展现的雁飞活动探测器，依托“红外＋物联网”技术，通过通信模组实时上传探测信息，实现入侵报警和老人长时间无活动报警。

智能设备之间互联互通，血压等数据实时传递到家人手机中，通过联通智慧康养平台同步到电视端，方便老人查看。在央视报道中，社区服务人员依托于中国联通智慧家庭服务所提供的联网服务和实时投屏，让老人和家属一目了然地看到身体健康指标，及时准确获取健康信息。

从优惠贴心的业务产品和高品质服务，到各显神通的智能终端，再到体系化的助老平台建设，中国联通面向老年群体暖心推出的各类“神器”，以智慧养老，助力幸福晚年。

(责编：曹淼、李源)

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