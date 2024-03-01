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荣耀获MWC 2024最佳产品大奖 

2024年03月01日14:59 | 来源：人民网
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2024世界移动通信大会（MWC）于2月29日闭幕，中国科技企业荣耀凭借旗下荣耀Magic V2 RSR保时捷设计斩获此次大会的 “最佳产品大奖”（GLOMO Best in Show）。

据悉该奖项每年只有一款产品获奖，评选范围为2024世界移动通信大会（MWC）期间及前夕发布的所有产品及设备，包括但不限于手机领域。此次奖项花落荣耀，成为了中国科技企业走向世界舞台中央的有力注脚。

荣耀终端有限公司首席执行官赵明表示：“在人工智能时代，荣耀致力于提供以人为中心的开放、无缝的体验，满足消费者的需求和痛点。”荣耀Magic V2 RSR保时捷设计是保时捷设计的折叠屏机型，也是荣耀首款面向海外发布的保时捷版本。除此之外，荣耀在此次大会期间收获了高达45项奖项。此次MWC期间，荣耀乘着生成式AI浪潮，与谷歌、英特尔、微软、英伟达、高通等科技巨头合作，推出一系列智能设备，并发布全新的AI使能的全场景战略，带动中国产业链与全球的创新共振。

值得一提的是，本届MWC聚集了全球的科技和通讯企业，而中国企业表现尤为亮眼。据了解，超过300 家中国企业参加了此次展会，其中OPPO Find N3、华为WATCH Ultimate等产品也分别获得了“最佳智能手机”“突破性设备创新”等单项奖提名。

(责编：曹淼、李源)
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