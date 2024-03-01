人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）为进一步扩大柜台债券投资品种，优化相关机制安排，以便利居民和其他机构投资者债券投资，增加居民财产性收入，加快多层次债券市场发展，中国人民银行2月29日发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》(以下简称《通知》)，自2024年5月1日施行。

“债券属于固定收益产品，政府债券兼具资产安全性和流动性，投资收益较存款有一定的优势。”中国人民银行有关负责人表示，2002年起，为增加个人和企业购买国债渠道，中国人民银行会同相关部门出台柜台债券业务管理规则，并逐步扩大券种范围，柜台债券成为拓宽居民投资渠道的重要机制安排和我国多层次债券市场的重要组成部分。

“目前我国个人投资者柜台债券业务规模不到1000亿元，有很大的提升空间。”招联首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，《通知》的出台，将为投资者特别是个人投资者投资债券带来便利，进而拓宽居民投资渠道，丰富居民投资选择；也将为债券市场引来更多投资者，提升市场活跃性，促进多层次债券市场发展。

根据《通知》，柜台投资者范围包括个人投资者、企业和金融机构。而具体交易品种则包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等银行间债券市场债券品种。

《通知》明确，已在银行间债券市场交易流通的各类债券品种，在遵守投资者适当性要求的前提下，可通过柜台投资交易；已在银行间债券市场开立账户的投资者，可在柜台业务开办机构开立债券账户；获准进入银行间债券市场的境外投资者，可通过柜台业务开办机构和境内托管银行开立债券账户。

“《通知》明确已在银行间债券市场交易流通的债券品种可以上柜交易，意味着政府债券二级市场的巩固和扩大。”中债资信企业与机构部负责人孙静媛在接受人民网记者采访时表示。

孙静媛认为，对于政府而言，政府债券体现了政府信用，安全性高。扩大柜台可交易债券品种，能够更大范围拓宽政府融资渠道，使财政发力更为便捷，也是政府积极财政政策体现。对于个人投资者而言，政府债券信用等级高，风险小，更具安全投资属性；政府债券利息所得免征所得税、增值税，兼具更为有利的免税政策优惠；也是政府满足人民群众金融需求、发挥普惠金融体现。

对于投资者如何通过柜台投资交易国债、地方政府债？上述负责人表示，目前，全国有30家商业银行开办了柜台债券业务，投资者可通过柜台业务开办机构的营业网点或电子渠道申请开立柜台债券账户，柜台业务开办机构提供债券报价交易、登记托管、结算清算和债券查询等服务。柜台业务开办机构为个人和企业提供柜台债券业务服务的，主要以国债、地方政府债和政策性金融债为主。

“下一阶段，银行应进一步优化服务，通过线上、线下等多种渠道为投资者开立柜台债券账户，为投资者债券买卖提供高效服务，同时应加强投资者适当性管理，了解投资者风险识别及承受能力，向具备相应能力的投资者提供适当债券品种的销售和交易服务。要揭示产品或者服务的风险，不得诱导投资者投资与其风险承受能力不相适应的债券品种和交易品种。”董希淼表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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