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中国气象局：全国两会期间平均气温略低于常年同期

2024年03月01日15:20 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者杨虞波罗）今日，中国气象局召开2024年3月新闻发布。国家气象中心副主任章建成对全国两会期间天气趋势预报做了介绍，全国两会期间，北京以晴到多云为主，平均气温略低于常年同期。

章建成谈到，预计2月29日至全国两会期间（3月4-11日），影响我国的冷空气活动频繁，全国大部地区气温较常年同期偏低，北方大部降水总体偏少，南方多降水过程。北京3月3日夜间至4日、9-11日大气扩散条件较差；5日白天有3、4级偏北风，阵风6、7级。由于昼夜温差大，提醒与会人员根据气温变化及时调整着装，以防感冒。此外，部分时段大气扩散条件较差，建议做好人体健康防护和交通安全管理工作。

全国两会期间主要天气过程如下：

3月1-3日，西藏西部、新疆西南部有大到暴雪，其中新疆喀什和和田高海拔地区、西藏阿里西部和南部、日喀则南部等地局地有大暴雪或特大暴雪。降雪最强时段为1日夜间至2日，阿里西部和南部、日喀则南部等地部分地区有大到暴雪，高海拔地区有大暴雪或特大暴雪。

3月4-5日，受冷空气影响，中东部大部地区自西向东有4-6℃降温，江南、华南等地局地降幅可达8-10℃；西北地区东南部、华北中南部等地部分地区有小雪（雨）或雨夹雪；黄淮、江淮、江汉、江南北部和西部、华南北部、贵州东部等地有小到中雨，其中江淮南部、江南东北部等地部分地区有大到暴雨。

3月9-11日，江南中东部、华南北部及西南地区东部自西向东有一次小到中雨过程，其中江南南部和华南北部局地有大到暴雨。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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