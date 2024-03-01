原标题：总工程师亲测 打无人车跨万里长江

2月28日，全无人自动驾驶汽车在武汉完成“万里长江第一跨”的第二天，中铁大桥局集团副总工程师、武汉杨泗港长江大桥项目总工程师李兴华打了一辆无人车过杨泗港长江大桥，这位武汉交通变革的建设者再一次见证跨越长江的新方式。

就在前一天，科技创新再次刷新跨越武汉万里长江的方式，百度萝卜快跑全无人自动驾驶汽车平稳横跨杨泗港长江大桥和白沙洲大桥，实现我国全无人自动驾驶汽车的“万里长江第一跨”。

李兴华自1988年起投身于桥梁建设领域，是中国桥梁建设的专家，曾先后参与九江长江大桥、钱塘江二桥、芜湖长江大桥、汕头海湾大桥、青藏铁路等大型桥梁和铁路线路建设和科研攻关，并先后担任重庆菜园坝长江大桥、福州鼓山大桥等项目总工程师，他的职业生涯见证了武汉人过江方式的多次变迁。

“武汉人离不开过江，从轮渡到大桥，再到如今的全无人自动驾驶汽车，我们的制造技术和科学技术在进步，人们过江的方式也在不断迭代。”28日12点，武汉杨泗港长江大桥项目总工程师李兴华乘上一辆百度萝卜快跑全无人自动驾驶汽车路经杨泗港长江大桥时感慨。

据介绍，在高架这一典型场景下，无人车需要面临激进切车、匝道汇入、阻塞场景等一系列复杂挑战。乘车过程中，车内主驾驶位置上无人操作，车外的桥面上，车流如织。匝道汇入时，车辆平稳运行。

李兴华特意观看了车内仪表盘的数字，最高时速达79千米/小时，车速在限速范围内。行至杨泗港长江大桥的中段，他打开车窗，欣赏于2019年通车的第十座长江大桥。

武汉杨泗港长江大桥连通汉阳和武昌，大桥主跨1700米，修建历时5年，一步跨越长江，李兴华对大桥的建设过程记忆犹新，当时为了保证桥梁质量，面对复杂的地质条件，施工中期集中攻关可靠的建设技术，最终在世界桥梁建造史落下辉煌一笔，采用气囊法下水重量最大的沉井，沉井下沉采用坚硬土层条件下超大沉井下沉新技术，钢桁加劲梁采用了大节段全焊拼装新工艺和千吨级整体吊装新技术。

“中国不断追求技术的进步和科技的进步，为的就是让中国人有更好的日子。”李兴华表示，百度萝卜快跑全无人自动驾驶汽车让人们的过桥方式发生了变化，在桥梁施工时期，人需要用脚走，验收时需要开车过，萝卜快跑能够在这里实现万里长江第一跨，人们开始通过自动驾驶来丈量万里长江，是我国在加快实现科技自立自强的道路上迈出的新步伐。

近年来，随着人工智能、5G通信、大数据等新技术快速发展，各国正加快自动驾驶技术在交通运输领域的布局。今年年初，美国自动驾驶出行服务商Waymo公司宣布将在美国凤凰城高速公路上进行没有安全员的、真正意义上的“无人驾驶”测试，同时期，中国企业在自动驾驶领域交出高分卷，开始由由封闭场地测试到道路测试、由试点示范到商业试示范运营快速迭代。数据显示，截至目前，我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的21个城市发布了自动驾驶测试地方政策，60余家企业获得自动驾驶测试牌照。

自动驾驶全球竞争格局中，唯有增强对关键领域核心技术的自主可控，才能开发高品质产品，提升快速响应市场需求的竞争力，抢占全球产业链价值分配体系。自2013年以来，百度通过平均每年不低于100亿人民币的高强度研发投入，逐渐积累起了自身的技术壁垒。百度发布最新财报显示，截至2024年1月2日，萝卜快跑总服务量超500万单；四季度内，萝卜快跑服务单数同比增长49%至83.9万单，在武汉地区全无人驾驶订单比例达到45%。

百度自动驾驶业务部总经理陈卓表示，这次全无人自动驾驶汽车成功跨越长江，得益于武汉市政府对自动驾驶产业的大力扶持以及相关企业的技术创新。近年来，武汉市积极布局自动驾驶产业，吸引了众多国内外知名企业和科研机构入驻，形成了完整的产业链。此次全无人自动驾驶汽车的跨江，是武汉在自动驾驶技术领域的一次重要尝试，也是中国自动驾驶产业发展的再升级。（李记）

(责编：曹淼、李源)

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