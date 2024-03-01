新华社北京3月1日电（记者王悦阳、张辛欣）工业和信息化部等七部门近日发文提出，将加快推动制造业绿色化发展，优化绿色低碳标杆培育体系，到2030年各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%。

这是记者1日从工业和信息化部获悉的。

据了解，工业和信息化部等七部门联合印发的关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，提出了到2030年和2035年的一系列发展目标，并从加快传统产业绿色低碳转型升级、推动新兴产业绿色低碳高起点发展、培育制造业绿色融合新业态、提升制造业绿色发展基础能力等方面，推动制造业绿色化发展。

意见还提出，推进传统产业绿色低碳优化重构，推进绿氢、低（无）挥发性有机物、再生资源、工业固废等原料替代；推动数字化和绿色化深度融合，支持开发绿色低碳领域的专用软件、大数据模型、工业APP等；构建绿色低碳技术创新体系，强化企业科技创新主体地位，培育绿色低碳领域科技领军企业、专精特新“小巨人”企业。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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