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阳澄湖原产蟹与“洗澡蟹”难鉴别？研究有了新进展！

2024年03月01日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （方经纶）据中国水产科学研究院官网消息，近日，淡水渔业研究中心渔业微化学实验室杨健研究员团队基于源自养殖水土生境的稳定同位素技术，在阳澄湖大闸蟹原产地保护技术研究上取得了新进展。

阳澄湖原产蟹和湖区“超级洗澡”蟹第三步足的稳定同位素“指纹”动态差异

阳澄湖原产蟹和湖区“超级洗澡”蟹第三步足的稳定同位素“指纹”动态差异。中国水产科学研究院官网截图

中华绒螯蟹是我国名贵的高价值水产品种，不同产地的大闸蟹产品价格相差巨大。苏州阳澄湖大闸蟹作为国家农产品地理标志登记保护的代表，饱受“洗澡蟹”等假冒行为的困扰。

针对以上问题，团队创新性地聚焦于稳定同位素“指纹”背景，以蟹第三步足为测定“靶组织”， 以阳澄湖区原产蟹为标杆，对比引入于同一湖区“超级洗澡”养殖1个月时间的外地商品成蟹，有效地可视化了两类蟹间稳定同位素“指纹”的动态变化及其差异性特征。其结果成功证实非阳澄湖蟹即使在阳澄湖区“超级洗澡”养殖1个月后，仍不能具有阳澄湖原产蟹的水土生境稳定同位素“指纹”特征。

这是在继成功发现蟹背甲形态和矿质元素“指纹”指标之后，进一步发现稳定同位素“指纹”指标的差异同样具有鉴别阳澄湖原产蟹与“洗澡蟹”的应用潜力。

(责编：方经纶、吕骞)
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