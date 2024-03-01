工信部：国产第二艘大型邮轮将于2026年底前命名交付
2024年03月01日17:44 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者申佳平）据“工信微报”消息，国产第二艘大型邮轮建造大节点计划确定：今年4月中旬入坞开始连续搭载，2025年5月初第一次起浮，2026年3月底出坞，2026年6月开始试航，2026年底之前命名交付。
据了解，目前，该船的详细设计出图、生产设计建模及模型平衡工作已基本完成，正在重点开展背景模型、舾装安装顺序、厨房及洗衣间烟道等专项平衡，并开展重点区域模型复查，计划于今年5月实现全船技术状态的基本固化。
在国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”的基础上，国产第二艘大型邮轮进行了一系列优化。首先，“体量”更大。该船总吨位约14.2万吨，总长341米，型宽37.2米，设计吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7节，拥有客房2144间，比“爱达·魔都号”增加了0.67万吨，总长加长了17.4米，客房数量增加了19间。其次，设施更丰富。该船配置了高达16层的庞大上层建筑生活娱乐区域，可满足乘客更为丰富的生活和娱乐需求。尽管生产建造物量比“爱达·魔都号”更多，但总建造工时预计将较“爱达·魔都号”减少20%。
今年2月26日，该船的舾装工程已正式启动。大型邮轮舾装工程是覆盖全船设备、管系、电气、铁舾、冷空通和调试多个专业的复杂工程，是保障全船航行和各项运营娱乐功能的基础。重要节点的顺利推进为保证全船建造交付进度打下基础。
(责编：申佳平、吕骞)
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