人民网北京3月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，第七次制造业企业座谈会于2月29日召开。

会议强调，要全面落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，以时不我待、只争朝夕、事不避难、攻坚克难的精神，全力以赴推动重点产业链高质量发展。要聚焦产业链关键环节，加强技术攻关，强化应用牵引，推动创新产品在重点行业、重点企业、重大工程中的示范应用。链主企业要发挥龙头作用，牵头组织落实好各项任务，放眼全球、对标国际，着力突破一批标志性产品，争做推进新型工业化、发展新质生产力的排头兵。要提振干事创业的精气神，大力弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神、工匠精神和优秀企业家精神，牢牢守住质量、安全、保密、廉洁“四条红线”，努力出成果、出效益、出经验、出人才。

(责编：申佳平、吕骞)

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