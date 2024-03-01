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工信部：去年我国光伏行业总产值超过1.7万亿元

2024年03月01日17:59 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过1.7万亿元。

多晶硅环节，1-12月全国产量超过143万吨，同比增长66.9%。

硅片环节，1-12月全国产量超过622GW，同比增长67.5%，产品出口70.3GW，同比增长超过93.6%。

电池环节，1-12月全国晶硅电池产量超过545GW，同比增长64.9%；产品出口39.3GW，同比增长65.5%。

组件环节，1-12月全国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%；产品出口211.7GW，同比增长37.9%。

全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势。1-12月，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。

(责编：申佳平、吕骞)
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