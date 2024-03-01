人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：去年冰箱、空调等家电可回收利用率超80%

2024年03月01日18:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月1日电 （记者申佳平）日前，在国务院新闻办公室召开的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌介绍，2023年全年，冰箱、洗衣机、空调等家电产品可回收利用率超过80%。

绿色发展是高质量发展的底色。全面推动工业绿色低碳发展，是新型工业化的内在要求。辛国斌表示，2023年涉及工业绿色低碳发展方面的建议提案主办件共计37件，代表委员从优化产业结构、推动工业园区绿色发展、重点行业能效提升等方面提出了很多意见建议。工业和信息化部全面贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，积极吸收采纳代表委员意见建议，深入推进工业绿色低碳发展工作。

一是加强政策引导。制定出台《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等一系列文件，明确了制造业绿色化转型的战略方向和工作重点。印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》《机电产品再制造行业规范条件》等文件，以办法、标准、规范等引领行业高质量发展。发布一批绿色制造名单、领跑者企业名单、符合行业规范条件企业名单等，以标杆示范带动行业绿色发展。

二是推进效率提升。连续实施多年的工业能效提升行动，2023年完成对4300余家工业企业的节能监察、1800余家企业的节能诊断服务，重点用能行业能效水平持续提升。实施工业水效提升行动，加快推广先进适用节水工艺技术装备，开展工业废水循环利用试点。实施工业领域以及重点行业碳达峰行动，加快建设碳达峰碳中和公共服务平台，组织制订重点产品碳足迹规则标准。

三是释放绿色动能。推进能源装备绿色转型，全球单机容量最大的16兆瓦海上风机成功并网发电，光伏产业链主要环节产量连续多年保持全球第一，首个万吨级绿氢产业化示范项目建成投产。推进交通装备绿色替代，全年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，近海及内河船舶绿色智能发展呈加速态势。

四是完善综合利用体系。全年新能源汽车废旧动力电池综合利用量22.5万吨，冰箱、洗衣机、空调等家电产品可回收利用率超过80%。推行循环生产方式，联合生态环境部启动“无废园区”“无废企业”典型案例征集。

辛国斌指出，下一步，工业和信息化部将贯彻落实好党中央、国务院有关部署，继续推进《“十四五”工业绿色发展规划》，着力促进节能降碳、降本增效，为实现工业碳达峰奠定坚实基础。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
保障电力供应“最后一公里” 两部门发文促进配电网高质量发展
　　人民网北京3月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为推动新形势下配电网高质量发展，助力构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。 配电网是电力系统的重要组成部分，覆盖城乡区域，连接千家万户，是电力供应的“最后一公里”。…
新增33条！三部门印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2024年本）》
　　人民网北京3月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，经国务院同意，国家发展改革委、财政部、税务总局修订印发了《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2024年本）》（以下简称《目录》）。与上一版本相比条目增加33条，新增了集中在文化旅游、新能源、医药健康、航空航天、生态环保等领域的内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部