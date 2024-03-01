人民网北京3月1日电 （记者申佳平）日前，在国务院新闻办公室召开的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌介绍，2023年全年，冰箱、洗衣机、空调等家电产品可回收利用率超过80%。

绿色发展是高质量发展的底色。全面推动工业绿色低碳发展，是新型工业化的内在要求。辛国斌表示，2023年涉及工业绿色低碳发展方面的建议提案主办件共计37件，代表委员从优化产业结构、推动工业园区绿色发展、重点行业能效提升等方面提出了很多意见建议。工业和信息化部全面贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，积极吸收采纳代表委员意见建议，深入推进工业绿色低碳发展工作。

一是加强政策引导。制定出台《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等一系列文件，明确了制造业绿色化转型的战略方向和工作重点。印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》《机电产品再制造行业规范条件》等文件，以办法、标准、规范等引领行业高质量发展。发布一批绿色制造名单、领跑者企业名单、符合行业规范条件企业名单等，以标杆示范带动行业绿色发展。

二是推进效率提升。连续实施多年的工业能效提升行动，2023年完成对4300余家工业企业的节能监察、1800余家企业的节能诊断服务，重点用能行业能效水平持续提升。实施工业水效提升行动，加快推广先进适用节水工艺技术装备，开展工业废水循环利用试点。实施工业领域以及重点行业碳达峰行动，加快建设碳达峰碳中和公共服务平台，组织制订重点产品碳足迹规则标准。

三是释放绿色动能。推进能源装备绿色转型，全球单机容量最大的16兆瓦海上风机成功并网发电，光伏产业链主要环节产量连续多年保持全球第一，首个万吨级绿氢产业化示范项目建成投产。推进交通装备绿色替代，全年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，近海及内河船舶绿色智能发展呈加速态势。

四是完善综合利用体系。全年新能源汽车废旧动力电池综合利用量22.5万吨，冰箱、洗衣机、空调等家电产品可回收利用率超过80%。推行循环生产方式，联合生态环境部启动“无废园区”“无废企业”典型案例征集。

辛国斌指出，下一步，工业和信息化部将贯彻落实好党中央、国务院有关部署，继续推进《“十四五”工业绿色发展规划》，着力促进节能降碳、降本增效，为实现工业碳达峰奠定坚实基础。

(责编：申佳平、吕骞)

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