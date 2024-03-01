节约用水工作部际协调机制2024年度全体会议现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京3月1日电 （欧阳易佳）近日，水利部召开节约用水工作部际协调机制2024年度全体会议。会议指出，2023年节水工作取得重要进展，全国用水总量控制在6000亿立方米以内，与2015年相比，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降37.7%、51.8%，农田灌溉水有效利用系数由0.536提高到0.576，非常规水源利用量由68.7亿立方米扩大到210.9亿立方米，用水效率和效益不断提高，全社会节水意识不断增强。

水利部副部长陈敏表示，2023年度国家节水行动各项任务扎实推进，协调机制各成员单位充分发挥各自职能和专业优势，不断增强节水工作系统性、整体性、协同性，协作推进重点领域节水工作取得明显成效。

会议强调，要进一步推进水资源节约集约利用，深入实施国家节水行动，以农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损为重点，持续推动全社会节水，加大节水法规制度建设力度，完善节水管理措施，大力发展节水产业，深化拓展节水科普宣传教育，持续营造全社会惜水节水护水的良好氛围。

会议要求，要进一步建好用好协调机制，团结协作、携手并进，高质量完成年度各项重点任务，把国家节水行动不断推向深入，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水资源保障。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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