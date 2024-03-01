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鸿蒙智行AITO全系2月交付新车21142辆

2024年03月01日18:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者栗翘楚）近日，鸿蒙智行AITO发布数据显示，今年2月，该品牌全系交付新车21142辆。其中，问界新M7单月交付量突破18479辆，累计交付超过10万辆，问界M7累计大定突破15万辆，豪华科技旗舰SUV问界M9 上市62天累计大定突破50000辆，2月26日已正式启动全国规模交付。

乘联会分析，今年春节返乡人员规模大，节后复工的节奏相对较快，部分中老年外出务工者逐步考虑本地就业和创业，这将对春节后车市带来一定利好。同时，大城市交通拥堵基本是以学校开学放假为分界点，历年春节后都有开学前购车潮，有利于经济型电动车市场逐步回暖。

2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年。从燃油车的角度来看，新能源成本下探、“油电同价”给燃油车厂商带来巨大压力，燃油车产品更新换代相对较慢，产品智能化程度不高，更多依赖于优惠的价格来持续吸引客户；从NEV的角度来看，随着碳酸锂价格下跌，电池成本降低，造车成本有所下降；且随着新能源市场高速发展，形成规模效应，产品拥有更多的利润空间。

2月，问界M5及M7智驾版车型已陆续开启OTA升级，实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，不仅在全国的高速、高架、快速路，而且在大小城市乃至乡镇的城区道路均能使用。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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