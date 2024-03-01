人民网北京3月1日电 （欧阳易佳）3月1日12时，随着南水北调东线一期工程山东段六五河节制闸缓缓开启，东线一期工程北延应急供水工程（以下简称“东线北延工程”）启动2023—2024年度向河北、天津调水工作。

水利部相关负责人介绍，本年度调水计划至2024年5月底结束，穿黄断面计划调水量为2.21亿立方米，向河北、天津调水1.85亿立方米。此次调水将有力保障津冀地区今年春灌储备水源，确保粮食安全，巩固华北地区地下水压采成效。

“北延工程将与南水北调东线一期工程鲁北段、引黄工程统筹实施多水源、多工程联合调度，充分利用工程富余供水能力，为山东省鲁北地区聊城市、德州市供给生态农业用水，充分发挥工程效益，为沿线经济社会发展、粮食安全保障、生态环境改善贡献东线工程最大力量。”中国南水北调集团东线公司的副总经理孙庆国说。

据了解，自2019年东线一期工程北延应急试通水以来共开展了5次调水，累计向河北、天津调水5.87亿立方米，其中向京杭大运河补水3.34亿立方米，有效助力了华北地下水压采综合治理、京杭大运河全线贯通补水和华北地区河湖生态环境复苏等专项行动。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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