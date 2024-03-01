人民网北京3月1日电 （欧阳易佳）据水利部消息，日前，南水北调工程本年度冰期输水圆满结束。据悉，自2023年12月1日冬季冰期输水以来，中线工程累计向沿线供水16.9亿立方米，较水利部同期下达供水计划多3.4亿立方米。

在满足受水区生活生产用水需求的基础上，中线工程向沿线生态补水2.4亿立方米，保证了沿线京津冀豫四省市春节期间供水安全，为促进受水区经济社会高质量发展提供了有力的水资源支撑和水安全保障。

“南水北调中线工程经受住了多轮低温雨雪冰冻天气的考验，输水调度安全平稳。”中国南水北调集团中线有限公司副总经理孙卫军说，“向北京多供水0.6亿立方米，向天津多供水0.1亿立方米，向河北多供水1.8亿立方米，向河南多供水0.9亿立方米，冰期输水效益创新高。”

据了解，2023年至2024年度冰期输水期间共出现了4次明显降温过程，其中2023年12月中下旬在工程沿线出现大范围降雪降温过程，最低温度出现在2023年12月20日，北拒马河节制闸气温为零下22摄氏度，达到历史极值。

2023年11月，水利部组织对南水北调工程冬季安全生产管理及冰期输水工作进行安排部署，提出确保冰期输水“三个安全”、提升冰期输水运行调度管理水平、提升工程冰期输水效益的总体目标，组织指导工程管理单位制定完善冰期输水运行工作方案、冰期输水优化调度方案、冰冻灾害应急预案和专项处置方案，强化预案方案现场指导作用。

“我们通过运用数字孪生工程冰期输水调度模型，科学动态调整河渠水位、流速，进一步提升关键断面安全控制流量，提升工程冰期输水能力。”水利部相关负责人介绍，东线工程本年度冰期累计向山东省供水3.18亿立方米，冰期输水能力和效益显著提升。”

上述负责人表示，下一步，水利部将强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，深化数字孪生南水北调工程成果应用，精细精准调度，不断提升工程输水能力和效益，确保工程安全、供水安全和水质安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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