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服务多层次社会保障体系建设 银行机构积极做好养老金融大文章

2024年03月01日18:52 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

养老金融是我国多层次社会保障体系的第三支柱重要内容，是由商业养老保险、银行理财、基金公司等金融机构管理的个人养老金业务，可以有效补充传统的基本养老保险和企业年金和职业年金不足，实现保值增值，也可以满足受益人灵活多样的养老保障基金使用需求。

“对个人而言，养老金融有助于参与者管理养老资金不足的风险，对社会来说，可以增强养老保障体系的可持续性和抗风险能力，养老金融发展，是保障自己、有利于社会的互惠互利制度安排。”原保监会副主席周延礼在会上表示，从金融市场看，个人养老金制度作为第三支柱的发展会积累丰厚的资金规模，能激发金融市场各领域创新能力和活力，为资本市场引入长期稳定资金，促进经济金融的融合可持续健康发展意义重大。

在此背景下，越来越多的银行机构积极做好养老金融这篇大文章，服务我国多层次、多支柱社会保障体系建设。

建设银行养老金融统一品牌“健养安”发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

建设银行养老金融统一品牌“健养安”发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

建设银行2月29日正式发布集团养老金融统一品牌“健养安”， 整合公司金融、个人金融、资金资管三大板块养老产品、服务和资源，提供覆盖“一站式”养老金融综合服务；推出养老金融“十大行动”： 打造“健养安”统一品牌、提升养老金融服务温度、做好客户长期陪伴服务、夯实三大支柱业务基础、助力养老财富保值增值、提升数字化智能化水平、助力发展银发经济、探索“以房养老”模式、积极培育养老金融生态和深刻把握政治性人民性。

“在完成网点适老化改造基础上，建设银行将建设首批60家养老金融特色网点，配置专属产品及权益，融入周边社区居家养老生态圈。优化完善手机银行、建行生活‘双子星’养老服务专区，让线上线下服务相融合。”建设银行相关负责人介绍，将综合运用信贷、债权、股权、REITs等投融资工具，加大对适老用品、智慧养老、康养旅居等养老产业支持力度，破解养老产业发展“瓶颈”，探索养老金融与养老产业协同发展路径，提升养老资金配置效率。

“下一步，建议金融机构积极应用数字技术，推动养老金融产品和服务创新。”周延礼表示，为适应不同年龄段和风险偏好的人群需求，开发多样化的养老金融产品、定制化的养老投资组合、长期养老保险产品及与养老相关的资产管理服务。提供更为个性化的养老规划咨询服务，帮助个人根据自身情况制定合适的养老金融计划。利用大数据和人工智能等技术，优化产品设计和提升服务效率，从而更好地满足市场需求。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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