发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京3月1日电 （欧阳易佳）3月1日，中国气象局举行2024年3月新闻发布会。国家气象中心副主任章建成在会上回答人民网记者提问时表示，预计3月冷空气阶段性活跃，影响我国的冷空气过程主要有5次。“前段时间的大范围雨雪冰冻天气对春耕春播的影响总体有限，但给设施农业、露地蔬菜和经济林果带来一定不利影响。进入3月，全国春耕春播将由南至北大范围展开，将一直持续至5月上中旬；3月上旬，北方冬小麦将由南向北陆续返青，相关地区需要加强农业生产管理确保春耕春播有序进行。”

章建成介绍，东北地区南部、西北地区东部、华北、黄淮、江淮及江南东北部设施农区日照持续偏少，出现轻度寡照灾害，影响设施果蔬品质提高；江淮、江汉、江南北部等地部分油菜、湘北油茶遭受冻害影响，叶片受冻萎蔫，气温回升后可快速恢复生长，局地油菜机械损伤枝干折断，受冻较重；湖北中北部柑橘遭受轻度冻害，整体影响轻于2月初的寒潮过程。受寒潮影响，北方冬麦区出现雨雪天气，利于麦田保温增墒，对冬小麦越冬和后续返青有利。

章建成提醒，北方冬麦区应根据苗情和墒情，做好麦田分类管理。墒情适宜麦区可不浇返青水，以提高地温，促进冬小麦尽快返青；华北、西北地区东部等地目前土壤处于解冻返浆阶段，要及时中耕、施肥，以增温保墒，促进冬小麦返青。

“晚播弱苗油菜需提前喷施药剂增强抗冻性，低温雨雪冰冻过程结束、气温回升后及时摘除油菜冻伤叶片和蕾薹，增施氮肥和钾肥，促进油菜恢复生长。”章建成说，“雨雪过后应及时降湿排渍，提升地温，尤其是低洼田块，确保排水畅通，防范积水结冰冻伤作物根部。”

章建成提醒，设施农业应密切关注天气变化，加强设施生产管理，去老叶、黄叶及病叶，有条件的地区可采取人工补光、增温等措施，做好棚室的保温防冻工作。

章建成补充，华南注意抓住“冷尾暖头”，及时开展早稻播种育秧工作，已播地区做好田间管理，防范低温天气不利影响。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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