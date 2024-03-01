原标题：重温红色精神 元气森林打响春站计划

为了激发斗志、提振信心，为新的一年蓄能储力，元气森林党委协同营销中心，带领来自全国各大区、省区的核心销售干部，在革命老区井冈山召开了2024年营销中心春战启动会，通过重温红色记忆强化员工信念感，助力企业在新的时代背景下获取更多高质量发展的动力。

据了解，本次活动元气森林营销中心重点对3至5月份的业务做了目标规划，并将新的目标任务落实到了每一个区域的每一位核心负责人。在感受了井冈山红色文化之后，西北区域的销售代表表示，井冈山徒步给了很多启发，总结和复盘是先辈们打胜仗的法宝，同样也应该成为我们工作中的方法，通过拆解目标和逐一落实，将更有利于业务目标的达成。

元气森林营销中心负责人范军同时表示，重走革命老区让每一位员工都备受鼓舞，我们从“井冈山精神”24字箴言中感受到了革命先烈不怕困难，克服困难的勇气。企业的业务发展过程中，也总有“拦路虎”，这个无法避免，但是我们可以从红色精神中汲取力量，指导我们继续前行。

当前，越来越多的企业愈发重视红色文化的注入。将红色文化有机融入企业党建工作中，在本质上是充分发挥红色文化对企业文化的引领功能。2023年初，为了确保公司在正确发展道路上锐意进取、阔步前行，推动公司在新时期实现高质量发展，元气森林党委正式成立。

元气森林联合创始人王璞曾表示，元气森林将致力于让党建和人才队伍建设相互助力，让更多有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的元气青年党员们，在生产、研发、销售等岗位上发挥党员先锋模范作用，助力企业更好更快发展。

(责编：曹淼、李源)

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