原标题：“联通元景”大模型体系及系列人工智能创新成果发布

近两年，大模型技术发展速度令人瞠目。大模型技术的应用场景也更加广泛，对人的工作和生活乃至产业的改变日趋加大，是一场真正的科技变革。运营商作为国家重要的科技力量，亦纷纷布局AI大模型。在巴塞罗那世界移动通信大会上，中国联通发布了“联通元景”大模型体系及系列人工智能创新成果。

据了解，在巴塞罗那世界移动通信大会上，中国联通还发布了三大联通云智算产品，分别是“海量智算集群产品”，提供多机多卡的AI训练服务；“训推一体集群产品”，实现训练和推理芯片混合部署；“分布式推理集群产品”，提供云推理、云渲染、云GPU等轻体量的弹性算力供给。

联通元景大模型设计理念不再一味“卷”大模型参数量，而是参数量和效果并重。面向不同功能需求布局多参数版本，以向用户提供最具性价比的模型。如面向涉诈识别等短文本识别需求，使用10亿版本即可满足服务需求；面向工单分类识别等长文本识别需求，则采用70亿参数版本；面向客服等垂直行业问答，采用130亿版本；面向需要更多知识量的通用问答，则采用340亿、700亿版本。

为在各细分场景中提供更适合功能，联通元景还采取了“模型+工具”模式，支持用户面向不同场景选配使用大模型底座内置的或用户自定义的插件工具，让模型通用能力与工具专业能力相辅相成，解决大模型落地实体经济应用场景的“最后一公里问题”。

目前，中国联通行业大模型已在网络、客服、反诈、工业、政务等行业实现落地应用。

在网络领域，大模型助力无线网络质量分析效率提升80%，修障工单处理效率提升20%，智家工程师培训效率提升33%。在客服领域，大模型助力平均通话时长压降28秒，客户首次问题解决率提升1.6pp。在反诈领域，大模型实现100类风险网站标签鉴别，换脸识别成功率达到83%。在工业领域，大模型助力服装个性化定制、产品质量检测、生产安全管理等功能。在政务领域，大模型助力实现辅助填单、辅助派单、政务问答等功能。

中国联通已将人工智能技术应用在工业、城市、交通等多行业超200个场景，助力降本、提质、增效和安全合规等，真正实现从AI关键技术研发到实际产品落地转化，切实助力实体经济高质量发展。

中国联通以自智网络理念为牵引，打造网络智慧运营平台赋能网络运营方方面面。在网络监控、故障处理、调度开通及节能降耗等实际生产场景中，运用网络大模型等多种AI技术，构建智能排障、智能开通、智能节能等应用工具，直接赋能全国6万名云网工程师，大幅提升网络运营效能和客户服务感知。网络安全保障方面，实现5分钟内故障自动识别，15分钟内单故障定位，云化网络问题预警准确率超90%。服务体验提升方面，实现网络跨域自动开通调度率85%，开通时长从24小时压缩至30分钟以内。绿色低碳方面，实现超400万基站小区和40个千架IDC全天候智能节能，基站单位节电效率由12%提升到18%。

在服务模式升级、降本增效方面，中国联通全面推动传统服务转型升级，建成了集中化客户联络中心——10010，承载坐席1万多，月话务量超过1.2亿通。建设2大数据中心、四大区域中心，实现热线集约一体化运营，服务全国4.2亿用户。在此基础上，中国联通充分挖掘数据要素价值，发挥自研大模型优势，在客服大模型基础上打造26项AI创新服务，提供精准化、智能化服务保障。通过全流程、全场景数智赋能，全面提升客户感知、一线效率和管理效能，用户满意度达98%以上，打造10010“一号通解”的智能化服务，助力热线满意度跃升行业第一。同时打造40余个服务数字化转型系列产品，对内赋能千场万景、对外赋能千行百业。

在公众应用方面，中国联通基于多模态大模型，聚焦视觉渲染、智能通话和智能交互三大领域，赋能视频彩铃、联通云盘、XR通话、数字人、联通安全管家、5G宽视界等多项数智生活产品，提升人们的生活幸福感。

未来，中国联通将进一步推动AI规模化落地，面向AI产业落地卡断堵点进行攻关，在算力基础设施建设、数据集构建、大模型能力建设、平台建设、行业应用、AI内生安全等领域持续发力，实现构建新一代人工智能产业增长引擎，推动人工智能创新应用规模化发展，打造人工智能领域的国家核心力量的目标。

(责编：董童、李源)

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