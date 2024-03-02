程景伟

原标题：珠江流域进入春季禁渔期 启动联合执法行动

2024年珠江流域春季禁渔同步联合执法行动1日在广东佛山市高明区启动。据了解，2024年3月1日0时至6月30日24时，珠江流域实行为期4个月的春季禁渔期。

禁渔期制度实行期间，除休闲渔业、娱乐性垂钓外，在规定的禁渔区和禁渔期内，禁止所有捕捞作业。

据介绍，在天然水域实施禁渔区、禁渔期制度，有利于保护繁殖亲鱼和幼鱼，恢复渔业资源，推动渔业可持续发展，是维护水生生物多样性、推进生态文明建设的一项重要举措。

据悉，3月1日，淮河、闽江、钱塘江流域以及海南内陆水域也开始进入为期4个月的春季禁渔期。(记者 程景伟)

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经