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2月份中国制造业PMI为49.1%

魏玉坤
2024年03月02日08:56 | 来源：新华网
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原标题：2月份中国制造业PMI为49.1%

　　国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会1日发布数据，2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点。

　　“2月份，由于春节假日因素影响，制造业处于传统生产淡季，加之疫情防控平稳转段后企业员工假期返乡增多，企业生产经营受到较大影响，制造业市场活跃度总体有所下降，制造业PMI比上月略降0.1个百分点。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

　　统计数据显示，产需指数一降一平。2月份，生产指数为49.8%，比上月下降1.5个百分点，企业生产活动有所放缓；新订单指数为49.0%，与上月持平。

　　大型企业PMI继续高于临界点。2月份，大型企业PMI为50.4%，与上月持平，继续位于扩张区间，其中生产指数和新订单指数连续10个月保持在临界点以上；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点；小型企业受春节假日影响更为明显，PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，生产经营活动放缓。

　　高技术制造业保持扩张。2月份，高技术制造业PMI为50.8%，比上月下降0.3个百分点，连续4个月保持在扩张区间，行业延续增长态势；装备制造业、消费品行业PMI分别为49.5%和50.0%，比上月下降0.6和0.1个百分点，景气水平有所回落；高耗能行业PMI为47.9%，比上月上升0.3个百分点，景气水平低位回升。

　　企业预期稳定。2月份，生产经营活动预期指数为54.2%，比上月上升0.2个百分点，表明企业对春节后市场发展信心有所增强。

　　赵庆河表示，2月份，非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平，我国经济总体延续扩张态势。

(责编：申佳平、陈键)
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