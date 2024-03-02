3月1日起，2023年度个税汇算正式开始，需要注意什么？
3月1日起，2023年度个税汇算正式开始了。一些纳税人可以申请退税，也有一些人需要补税。
2023年度个税汇算开始
2023年度个税汇算办理时间为2024年3月1日至6月30日。简言之，就是在平时已预缴税款的基础上“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。
值得注意的是，纳税人如需在3月1日至3月20日之间办理年度汇算，可在2月21日至3月20日每天的早6点至晚22点登录手机个人所得税APP进行预约。
个税APP显示，截至2月29日，3月1日-3月3日已经约满了。
如果你不着急的话，无需抢在前几天扎堆办理。3月21日至6月30日，纳税人无需预约，可以随时办理。
哪些人需办理汇算？
一般来讲，只要纳税人平时已预缴税额与年度应纳税额不一致，都需要办理年度汇算。依据个人所得税法及其实施条例等相关规定，需要办理年度汇算的情形分为以下几类：
第一类是预缴税额高于应纳税额，需要申请退税的纳税人。依法申请退税是纳税人的权利。只要纳税人预缴税额大于纳税年度应纳税额，就可以依法申请年度汇算退税。
第二类是预缴税额小于应纳税额，应当补税且补税金额超过400元的纳税人。
第三类是因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务，造成2023年少申报或者未申报综合所得的纳税人，应当依法据实办理汇算。
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额
享受哪些税前扣除？
下列在2023年发生的税前扣除，纳税人可在汇算期间填报或补充扣除：
(一) 减除费用6万元，以及符合条件的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等专项扣除；
(二) 符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除；
(三) 符合条件的企业年金和职业年金、商业健康保险、个人养老金等其他扣除；
(四)符合条件的公益慈善事业捐赠。
纳税人与其配偶共同填报3岁以下婴幼儿照护、子女教育、大病医疗、住房贷款利息及住房租金等专项附加扣除的，以及与兄弟姐妹共同填报赡养老人专项附加扣除的，需要与其他填报人沟通填报扣除金额，避免超过规定额度或比例填报专项附加扣除。
需要注意什么？
根据财政部、国家税务总局发布的《关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》，将全年一次性奖金可不并入当年综合所得、实施按月单独计税的政策延至2027年底。
因此，中新财经提示，在办理个税汇算时，年终奖需要在单独计税或者全部并入综合所得计税之间做出选择。
不同的计税方式会影响纳税金额，可以通过个税APP分别计算一下，选择更划算的计税方式。
另外，补税必须要补。汇算需补税的纳税人，汇算期结束后未申报补税或未足额补税的，一经发现，税务机关将依法责令限期改正并向纳税人送达有关税务文书，对已签订《税务文书电子送达确认书》的，通过个税APP及网站等渠道进行电子文书送达；对未签订《税务文书电子送达确认书》的，以其他方式送达。同时，税务机关将依法加收滞纳金，并在其个人所得税《纳税记录》中予以标注。
所以，广大纳税人要依法办理个税汇算，避免影响自己的纳税信用。
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