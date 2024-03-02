本报记者 任欢

原标题：2023年“大国工匠年度人物”揭晓

由中华全国总工会、中央广播电视总台主办，四川省总工会承办，成都市总工会、新都区委、新都区人民政府协办的2023年“大国工匠年度人物”发布活动，1日在四川省成都市揭晓10位“大国工匠年度人物”和40位提名人选。

10位年度人物来自装备制造、水利、环境、人工智能、电力、文物保护、冶炼、气象等行业。他们有的勇攀水电“珠峰”，有的守护城市管道“森林”，有的助力边疆发展，有的帮助千年文物重见天日，有的为国家新型电力系统建设作出突出贡献，有的为国之重器提供“中国心”，有的是创造千万效益的“铣工状元”，有的是在人工智能领域开疆拓土的“巾帼英雄”，有的是“沙里淘金”的“火眼金睛”，有的是“随风而动”的气象预报员。他们都是所在行业的顶尖技术技能人才，都是劳模精神、劳动精神、工匠精神的优秀传承者。

发布仪式现场播放了年度人物视频短片，邀请10位年度人物登上“匠心荣耀台”并按下手印、举起奖杯。中华全国总工会、四川省总工会、成都市总工会负责同志为年度人物颁发证书和新都工匠精心制作的木刻版画。

“大国工匠年度人物”发布活动于2018年首次举办，迄今已举办五届，共推选出高凤林、竺士杰、艾爱国等50位家喻户晓的大国工匠。

(责编：申佳平、陈键)

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