刘芳 张百慧

原标题：法国“电池谷”期待对华新能源合作

在法国北部上法兰西大区正在建设中的“电池谷”，中国新能源汽车产业链上下游企业的参与备受关注。接受采访的法国车企高管、地方招商机构、相关学者表示，中国企业在电动汽车领域取得了真正的领先地位，法国业界期待与之合作，从中获益。

法国“电池谷”北起敦刻尔克，南至杜埃，全长约100公里。在“电池谷”中部的吕茨，中国敏实集团与法国雷诺集团于2023年联合投资的两条电池盒生产线已启动生产。雷诺吕茨厂区经理让—吕克·布瓦告诉记者，生产线不到三个月就安装完毕，合资公司正在加紧为雷诺新款电动车生产电池盒。

在生产现场，60多台焊接机器人、搬运机器人有序工作。布瓦介绍说，电池盒必须实现密封、散热、高精度三大功能，中国合作伙伴拥有产品和工艺方面的多年经验和专有技术，雷诺与之合作避免了从零开始，敏实在法国建厂也可承接其他汽车集团的订单。“这一合资项目取得成功，是雷诺开展其他合作项目的展示窗口。”

雷诺计划从2025年起每年在法国本土生产40万辆电动汽车。法国总统马克龙曾提出，到2027年法国实现电动汽车年产量100万辆、2030年电动汽车年产量200万辆、2035年新产汽车100％为电动汽车的目标。为此，法国最大的汽车制造中心——上法兰西大区全面启动了汽车行业电气化转型。

2018年，上法兰西大区就提出建设“电池谷”，近三年有4家超级工厂落户，总产能超过100千兆瓦时电池电量。已投产的ACC电池厂由斯泰兰蒂斯集团、道达尔能源和梅赛德斯-奔驰合资组建，此外，一家法国初创企业以及两家由中国企业投资的电池厂正在建设。

法国北部投资促进局首席执行官扬·皮托莱告诉记者，远景动力在杜埃的电池厂很快会投产，台湾辉能2023年宣布在敦刻尔克投资建设的固态电池工厂项目仍在初期阶段，“一切都会顺利进行”。中国企业还投资了电池原材料及组件项目，在这一电池生态系统“有很大分量”，如敏实与雷诺合资生产电池盒、厦钨新能源与法国核能企业欧安诺2023年宣布共同投资在敦刻尔克生产锂电池所需的阴极部件。

“中国企业在电池技术和电动汽车领域取得了真正的领先地位，具备竞争优势，因此我们真心希望与中国企业建立伙伴关系，从其拥有的先进技术中获益。”皮托莱说。

在他看来，上法兰西大区已经是法国电动车行业的电池中心产区，未来希望进一步扩大地域范围，在产业链上下游进一步拓宽项目类型，最终成为全欧洲范围内强大且重要的电池生态系统，与德国、中东欧国家等地同样充满活力的同类生态系统互补共存。

上法兰西大区走上电动化转型之路，也是法国再工业化的象征。上法兰西大区是一个历史悠久的工业区，自十九世纪以来就见证了大量采矿、冶金、纺织和汽车工业等行业的发展，但是自从上世纪80年代经历衰败以来，失业率高企，民众不满情绪高涨。随着“电池谷”的发展，当地民众看到新希望。

位于吕茨附近的贝蒂讷市市长奥利维耶·加凯尔告诉记者，在电气化转型的引导下，当地企业开始思考汽车零部件本地化生产、材料供应及回收利用等一系列问题。“这些既是根本性的经济问题，也可帮助我们解决社会方面的问题，因为经济振兴会让家庭安顿、让下一代拥有未来。”

据皮托莱介绍，上法兰西大区40多家培训机构、学校和培训中心已组成联盟，为电池生态系统培训未来员工。法国阿尔多瓦大学去年获得教育部门许可，增设工程师学院，专为“未来更加电气化的世界培养工程师”。

阿尔多瓦大学副校长加布里埃尔·韦吕告诉记者，他支持学生到敏实雷诺合资厂实习，希望法国建成更多新工厂，让学生们在实践中认识当今技术的现实维度。“法国汽车业曾长期领先，但是在向电动车转型时晚了一步，因此需要其他国家帮助它迎头赶上。”

(责编：申佳平、陈键)

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