神十七乘组近日将再次出舱
2024年03月02日09:11 | 来源：光明日报
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原标题：神十七乘组近日将再次出舱
据中国载人航天工程办公室1日消息，神舟十七号航天员乘组将于近日择机实施第二次出舱活动。
自2023年12月21日圆满完成首次出舱活动以来，神舟十七号航天员乘组先后完成了机械臂操作在轨训练、全系统压力应急演练、载荷出舱、实验机柜调试和第二次出舱活动准备等工作，空间生命科学与人体研究、空间微重力物理、空间天文与地球科学、空间新技术与应用等空间科学实（试）验项目扎实稳步推进。
目前，神舟十七号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。
(责编：申佳平、陈键)
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