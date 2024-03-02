张蕴

原标题：世界首例克隆藏羊在青海诞生

1日，记者从青海省科技厅获悉，世界首例克隆藏羊出生，这也是诞生在青藏高原的首只克隆动物。据了解，这只重3.4千克的藏系绵羊“青青”，是青海省重点研发与转化计划“青海地区良种羊胚胎工程育种技术研究与应用”项目取得的阶段性成果。

据介绍，该项目由西北农林科技大学与西宁市动物疫病预防控制中心承担，相关试验研究对藏系羊产业提质增效、开展青藏高原现存国家珍稀濒危动物的复原保护和遗传资源保存意义重大。

项目负责人、西北农林科技大学教授苏建民向记者介绍，藏羊是我国三大原始绵羊品种之一，是青藏高原养殖数量最多的家畜。提高良种藏羊利用效率，直接关乎当地农牧民的“钱袋子”。

“但藏羊繁殖效率不高、传统藏羊种公畜利用率低等问题制约着藏羊产业的发展。而团队通过体细胞克隆的方法，采集细胞保存良种藏羊种质资源。”苏建民说。

2018年，西宁市动物疫病预防控制中心柔性引进西北农林科技大学苏建民教授团队。此后，苏建民带领20多名研究生在青海地区开展牦牛藏羊胚胎工程应用技术研究。

本次体细胞克隆研究选择青海省河南蒙古族自治县的3只优良欧拉型良种公羊和1只母羊作为供体。苏建民介绍，体细胞克隆不需要精子，只需要将一个体细胞注入到一个去核的卵母细胞内，通过电融合和化学激活等方法得到重构胚。体外培养重构胚育出克隆胚胎后，再将其移植到受体母羊体内，发育足月就获得了克隆动物。

苏建民还表示，为推进青海农区养羊业高质高效发展，研究团队将通过此次研究形成的相关应用技术体系，加大良种藏羊的扩繁和推广，以科技助力乡村产业振兴，带动农民就业增收。

(责编：申佳平、陈键)

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