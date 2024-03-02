崔爽

原标题：2035年绿色发展成为新型工业化的普遍形态

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等七部门1日联合印发《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，到2030年，我国制造业绿色低碳转型成效显著，传统产业绿色发展层级整体跃升，产业结构和布局明显优化；绿色低碳能源利用比例显著提高，资源综合利用水平稳步提升；污染物和碳排放强度明显下降，碳排放总量实现达峰；新兴产业绿色增长引擎作用更加突出，规模质量进一步提升，绿色低碳产业比重显著提高，绿色融合新业态不断涌现；绿色发展基础能力大幅提升，绿色低碳竞争力进一步增强，绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础。

到2035年，制造业绿色发展内生动力显著增强，碳排放达峰后稳中有降，碳中和能力稳步提升，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显，绿色发展成为新型工业化的普遍形态。

聚焦制约新兴产业绿色发展的瓶颈环节，《意见》提出加快补齐短板弱项，着力解决新兴产业可持续发展的后顾之忧。具体来看，要在新一代信息技术领域，引导数据中心扩大绿色能源利用比例，推动低功耗芯片等技术产品应用，探索构建市场导向的绿色低碳算力应用体系。在新能源领域，加快废旧光伏组件、风力发电机组叶片等新型固废综合利用技术研发及产业化应用。在新能源汽车领域，完善废旧动力电池综合利用体系，推动规范化回收、分级资源化利用。在高端装备领域，加快增材制造、柔性成型、无损检测和拆解等关键再制造技术创新与产业化应用，推动高技术含量、高附加值装备开展再制造。在环保装备领域，针对新污染物治理等新需求加强关键核心技术攻关。在航空航天领域，积极发展电动飞机等新能源航空器等。

同时，《意见》指出，大力发展绿色低碳产业，提高绿色环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业占比。推动工业互联网、人工智能、5G等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。

《意见》强调，发挥数字技术在提高资源效率、环境效益、管理效能等方面的赋能作用，如利用区块链、大数据、云计算等技术优势，建立回收利用环节溯源系统，推广“工业互联网+再生资源回收利用”新模式；推进绿色低碳技术软件化封装，支持开发绿色低碳领域的专用软件、大数据模型、工业App等。

(责编：申佳平、陈键)

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