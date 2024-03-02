助力互联互通 认证认可推动共建“一带一路”高质量发展
人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）当前，深化“一带一路”国际合作在政策沟通、设施联通、贸易畅通方面呈现三大需求。据中国合格评定国家认可中心相关负责人介绍，近年来，认证认可在建设工程领域、高铁建设领域、资源开发领域和基础设施领域推动共建“一带一路”发挥了积极作用。
在建设工程领域，加强民生项目援建。发挥认证认可检验检测作用，以惠民众、利民生、通民心为合作目标，助力共建国家解决设施落后、技术缺乏的难题。如为白俄罗斯国家体育场、卡塔尔多哈商务中心、孟加拉国孟中友谊展览中心、塔吉克斯坦议会大楼等文化、教育、体育设施项目提供维修改造前的检测鉴定服务，共同营造发展机遇和空间。
在高铁建设领域，打造标志性项目示范。发挥质量基础设施集成效应，为中国高铁“走出去”提供质量安全证明。如，服务中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目，获认可机构采用中国标准对轨道、路基、桥梁、隧道、电力、通信等系统进行测试，顺利完成雅万高铁联调联试任务，为中国技术和中国标准“走出去”提供了成功范例。目前，我国共有600多家铁路相关的检验检测认证机构获得认可，颁发相关认证证书1.2万多张。
在资源开发领域，促进政府合作项目落地。以政府间构建平台、创立机制、政策引导为引领，积极探索“一带一路”质量基础设施合作机制，依托认可的国际互认体系，在共建国家间搭建标准联通的桥梁。为服务国内企业在非洲的发展，服务“一带一路”共建国家实验室认可发展发挥了积极作用。
在基础设施领域，助力本土企业走出去。积极参与“一带一路”共建国家发展建设，鼓励依托基础设施项目开展技术合作和交流。如，为巴基斯坦换流站、土耳其核电站、“华龙一号”核电海外投产等合作项目提供认可技术支撑，发挥我国在产业、技术、人才、管理方面的综合优势，助力相关方共享发展机遇和成果。
上述负责人表示，下一步，中国合格评定国家认可中心将在共建“一带一路”总体框架下，继续发挥认可的国际互认优势和技术支撑作用，推进高水平深层次认可国际合作，为推动建立统筹协调、协同高效、系统完备的国家质量基础设施融合发展体系，促进高质量共建“一带一路”作出新贡献。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 助力互联互通 认证认可推动共建“一带一路”高质量发展
- 人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）当前，深化“一带一路”国际合作在政策沟通、设施联通、贸易畅通方面呈现三大需求。据中国合格评定国家认可中心相关负责人介绍，近年来，认证认可在建设工程领域、高铁建设领域、资源开发领域和基础设施领域推动共建“一带一路”发挥了积极作用。…
- 不止“糯叽叽” 浙江还有这些“宝贝”
- 延伸阅读： 硬气的“糯叽叽” 家乡特产“大摸底”系列图解—— 50度“甜”、浪漫“香” 快来天津乡间品味这份香甜 翱翔在太空，荡漾在舌尖……吉林特色产业集群效应凸显 湖北“渔”你在一起 荆楚特产藏不住了 这三粒“洋种子” 云南一不小心种成全国“最大” “龙江品牌”放异彩 深挖黑土地上的“宝藏”特产 绿抹茶、“蓝果子”、红辣椒 黔山贵水孕育这些好物 国之重器、岫岩美玉、超级“莓”味……辽宁特产，你可能只知其一 “土洋”结合就是“潮” 这份重庆特产了解一下 “天府之国”美味多：打好“特”字牌 唱好“产”字歌 螃蟹“住”在黄河边 山西村民致富秘籍还有啥？ 低调且奢华！齐鲁大地竟有这些宝藏 好一朵美丽的茉莉花！盘一盘广西“隐藏款”特产 家乡特产“大摸底”系列稿件—— 津沽大地特产丰 “津门优品”好评多 擦亮“吉字号”名片 做好家乡“土特产”文章 鄂产“惊喜”藏不住 荆楚大地好物多 三粒“洋种子”让世界遇见“云南味道” 黑土地上“宝藏”多 “龙江特产”走进千家万户 黔山贵水出好物 酸甜甘辣滋味足 “工业长子”辽宁特产“上新”：美玉促文旅 “莓”味助致富 不仅有魔幻城市景观 这些山城名品也值得“打卡” 天府之国优品多 流量密码在田间 西梅、大闸蟹、三文鱼……山西特产的打开方式“不止一面” 山东汇“好品”，擘画特色产业齐鲁新画卷 揭秘广西隐藏款特产：特色产业领跑 打造乡村振兴新密码.…
- 评论
- 关注