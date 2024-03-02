人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）当前，深化“一带一路”国际合作在政策沟通、设施联通、贸易畅通方面呈现三大需求。据中国合格评定国家认可中心相关负责人介绍，近年来，认证认可在建设工程领域、高铁建设领域、资源开发领域和基础设施领域推动共建“一带一路”发挥了积极作用。

在建设工程领域，加强民生项目援建。发挥认证认可检验检测作用，以惠民众、利民生、通民心为合作目标，助力共建国家解决设施落后、技术缺乏的难题。如为白俄罗斯国家体育场、卡塔尔多哈商务中心、孟加拉国孟中友谊展览中心、塔吉克斯坦议会大楼等文化、教育、体育设施项目提供维修改造前的检测鉴定服务，共同营造发展机遇和空间。

在高铁建设领域，打造标志性项目示范。发挥质量基础设施集成效应，为中国高铁“走出去”提供质量安全证明。如，服务中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目，获认可机构采用中国标准对轨道、路基、桥梁、隧道、电力、通信等系统进行测试，顺利完成雅万高铁联调联试任务，为中国技术和中国标准“走出去”提供了成功范例。目前，我国共有600多家铁路相关的检验检测认证机构获得认可，颁发相关认证证书1.2万多张。

在资源开发领域，促进政府合作项目落地。以政府间构建平台、创立机制、政策引导为引领，积极探索“一带一路”质量基础设施合作机制，依托认可的国际互认体系，在共建国家间搭建标准联通的桥梁。为服务国内企业在非洲的发展，服务“一带一路”共建国家实验室认可发展发挥了积极作用。

在基础设施领域，助力本土企业走出去。积极参与“一带一路”共建国家发展建设，鼓励依托基础设施项目开展技术合作和交流。如，为巴基斯坦换流站、土耳其核电站、“华龙一号”核电海外投产等合作项目提供认可技术支撑，发挥我国在产业、技术、人才、管理方面的综合优势，助力相关方共享发展机遇和成果。

上述负责人表示，下一步，中国合格评定国家认可中心将在共建“一带一路”总体框架下，继续发挥认可的国际互认优势和技术支撑作用，推进高水平深层次认可国际合作，为推动建立统筹协调、协同高效、系统完备的国家质量基础设施融合发展体系，促进高质量共建“一带一路”作出新贡献。

(责编：申佳平、吕骞)

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