人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）记者从全国糖酒会组委会获悉，第110届全国糖酒会展览部分将于3月20日-22日在成都市举办，相关展城融合活动部分将于3月8日-24日连续17天在成都市14个区市县举办。

据主办方介绍，本届全国糖酒会首次发布春糖品牌口号“过完春节过春糖”，标志着春季糖酒会正式升级为激发成都全域经济活力的“城市节日”，通过形式多样的展城融合活动，让全国糖酒会的影响力走出展馆，深入城市，为往来客商与成都市民创造丰富体验场景，全方面促进城市消费力提升的同时，也为糖酒会参展企业创造更多消费互动场景和品牌推广机会。

全国糖酒会组委会常务副主任、中粮糖业党委书记、董事长李明华表示，本届“春糖”将全面升级，以“春糖节”的全新面貌与天下客商和广大市民见面。

主办方表示，第110届全国糖酒会将创新性突破时间与空间局限，不局限于展馆内的客商与观众的展览和交易活动，而是将范围扩展到整个城市，深入到成都的每一个角落，链接到成都的每一位市民，进一步激发城市活力，助力成都经济发展。时间上，从3天的会期延长至17天；空间上，从传统会展场馆扩展至覆盖全成都的特色主题街区、A级景区、酒品产区、铁路港；内容上，涵盖新酒潮饮、川酿佳肴、食品饮料、艺术市集、非遗体验、音乐视听，搭建餐饮、艺术、旅游等会展消费特色场景，吸引更多消费者参与互动，培育消费多元业态。

据介绍，本届糖酒会展览总面积达32.5万平方米，创糖酒会历届之最。预计将有超6600家展商，携来自45个国家和地区的超30万件展品盛装亮相，超40万人次专业观众观展。

全国糖酒会组委会秘书长、中粮会展董事长施东燕表示，本届糖酒会的一大特点是以展团形式参展的客户数量多，质量高。北京、江西、甘肃、广西、重庆等约30个国内展团及法国、日本、西班牙、意大利、韩国、泰国、捷克、比利时、荷兰、新西兰等24个国际展团将在会上与广大观众见面，反映了经济上行的有利因素在不断积聚，多方力量共筑行业大舞台。

据悉，本届糖酒会将设置十一大展区及十四个特色专区，其中包括首次设置的乳品及冰淇淋、中国白酒金三角产业链及创新配料等特色专区。展会期间，将陆续举办CFDF食饮产业发展大会、CFDF全球酒商大会等10场重点活动，并将组织2024全国糖酒会酱酒大会、第12届调味品行业创新发展论坛等近50场细分领域专业论坛活动，通过展示交流、合作共赢和政策指导等方面的影响，向社会输出经济发展的积极信号，带动产业发展，推动经济繁荣。

成都市不仅是会展之都，美食之都，还是音乐之都。据主办方介绍，全国糖酒会还将在3月23日至24日举办“ROCK CANDY春糖音乐节”，这也是展会首次尝试与音乐结合。

成都市博览局局长潘雪松表示，整个3月，在成都市14区县将接连举办包括天府新区的“中国甜·天府秀”系列活动、高新区的“糖酒会天下·潮饮生活季”在内的43场重大活动，结合特色主题街区、特色场馆、A级景区、酒品产区特点，通过“会展＋旅游”“会展＋音乐”“会展＋美食”等，让广大市民朋友在明媚的春天享受“过完春节过春糖”这独属成都的欢乐消费节日，让广大来蓉客商朋友更加惬意地在成都各地走走看看，感受中国式现代化成都万千气象。

(责编：申佳平、吕骞)

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