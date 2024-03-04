人民网北京3月4日电 （焦磊）近年来，随着技术的快速发展，新能源汽车市场活力进一步被激发，新能源汽车保持高速增长态势。数据显示，2023年，国内新能源乘用车累计批发销量为886.4万辆，同比增长36.3%，渗透率为34.7%，较2022年的28.1%提升了6.6个百分点。

为拥抱汽车电动化和智能化新趋势，传统车企均在加速推出电动车型。

1月25日，全新BMW 5系在中国油电齐发，展现了宝马加速电动化转型和可持续发展领域的成果。全新BMW 5系所搭载的L2+智能辅助驾驶系统基于驾驶员模型、红外摄像头的注意力监控系统以及全新的电容感应方向盘，始终确保“驾驶员在环”，为用户提供智能“人机共驾”的体验。

据了解，全新BMW 5系所搭载的L2+智能辅助驾驶系统以“安全为先”理念打造，针对中国市场特色的功能版本更新超过100次，本土研发测试足迹达400多个城市，以深度适应中国不同地域的交通环境和驾驶习惯。同时，中国研发团队还针对中国用户需求优化智能驾驶辅助功能和车内数字功能，令新车在中国“水土相服”。

BMW 5系自1972年诞生以来全球累计销量超过1000万辆。2003年，BMW5系自第五代开始在中国生产。纯电动BMW i5发布之后，BMW品牌纯电动车型已覆盖所有主要细分市场。数据显示，2023年，宝马纯电动车型在国内共交付99972辆，同比增长138%。

据介绍，BMW在中国持续建设全面的充电服务生态。截至2023年底，BMW公共充电网络在全国接入超过58万个公共充电桩，覆盖320多个城市。宝马在去年8月还启动了BMW 超级充电站项目，大功率充电桩最高支持600千瓦充电功率。截至2023年底已投建54个场站，其中30个站点已正式投入运营，超级充电站网络向所有品牌的电动车开放。

同时，为了匹配电动车业务的快速发展，宝马也在持续对其生产体系进行转型升级。此前，宝马集团发布BMW iFACTORY的总体生产战略，即“精益、绿色、数字化”的未来生产方式。作为贯彻总体生产战略的先锋，宝马沈阳生产基地已经上线了大约100项AI技术的应用，创新了电动智能时代的全新生产理念。

去年5月，宝马集团宣布，将于2026年起在沈阳投产具有划时代意义的纯电动BMW新世代车型。同时，与之配套的BMW第六代动力电池项目全面动工，总投资100亿元人民币；此外，宝马沈阳研发中心二期扩建项目正式启用，新能源车本土化全流程开发和验证能力得到进一步加强，为新世代的到来做好准备。

随着电动化转型的不断迈进，宝马正加速为消费者带来更多“绿色”电动车。根据宝马集团战略，到2025年底，宝马集团计划在全球交付200万辆纯电动车。预计到2030年，集团全球销量至少50%将来自于纯电动车型。

(责编：郝帅、高雷)

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