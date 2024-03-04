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助力提升消费决策效率 AI应用加速落地消费行业

2024年03月04日19:11 | 来源：人民网
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人民网北京3月4日电 （焦磊）随着大模型技术的快速发展，人工智能已经成为经济社会发展的关键驱动力，各行业垂直应用加速落地。

日前，值得买科技自研AI购物助手“小值”正式上线。据介绍，基于值得买消费大模型，“小值”能通过对话深度理解用户需求，为存在不同决策难点的消费者提供个性化的建议，从而提升消费决策的质量和效率。

消费领域是Ai落地应用的重要落脚之一。业内分析认为，消费行业具有“经验多、知识少”的特征：变化的商品价格、主观的用户评价等各种因素影响着消费者的决策判断，通用大模型难以为消费者解决决策难题。

值得买科技CTO王云峰认为，通用大模型的能力需要全领域的均衡训练，在消费这样的垂直领域知识密度不够，无法真正为消费者的购物决策起到助手作用。

据悉，2015年，什么值得买开始进行商品、内容数据结构化整理，并逐渐形成涵盖人、货、场、媒等多维度的底层数据体，截至2023年9月，值得买科技商品数据库已收录近22万个品牌、1123万聚合商品，为AI研究应用储备了数据资源。

根据介绍，基于值得买内容库的消费内容数据，小值能快速判断用户使用需求，总结商品优缺点，通过参数及评价等比对，帮助消费者挑选产品，实现精准推荐，并进行实时价格比对。

“希望小值的上线能帮助消费者解决更多的购物难题，带来更便捷的消费体验。也期待小值作为消费垂直领域的应用，为人工智能领域增添新的力量，带来新的场景。”王云峰表示，未来，值得买将为消费产业推出更多的AI应用，用技术创新引领模式升级与价值创造。

此外，据透露，值得买科技也考虑将相关能力开放给更多用户群体使用，如面向B端品牌及平台方，助力行业伙伴充分利用AI能力，把握行业发展风口。

“未来，值得买科技还将持续强化AI能力，联合更多高校、机构共同开展基础研究，开发更多AI应用，让‘AI+’与‘+AI’找到更有价值的落地场景，满足不同群体的AI需求，以科技之力，驱动消费行业持续高质量发展。”王云峰说。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)
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