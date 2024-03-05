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风云四号B星成功“转正” 为更多共建“一带一路”国家提供服务

欧阳易佳
2024年03月05日12:52 | 来源：人民网
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3月5日，经过近一个月的漂移及业务调试后，风云四号B星（以下简称“B星”）成功接替风云四号A星（以下简称“A星”），在东经105度的静止轨道上恢复业务服务。国家气象局相关负责人表示，B星轨位调整后，监测范围进一步西移，能为更多共建“一带一路”国家服务，提供天气预报、防灾减灾救灾等所需数据支撑。

据了解，作为我国第二代静止轨道气象卫星的首发星，A星于2016年12月11日发射，定位为科研试验星，后又承担我国静止轨道气象观测业务。

2022年1月，A星正式承担起空间与重大灾害国际宪章的值班任务。“无论是在台风、强对流、洪涝、火灾、火山喷发、干旱、高温还是冰雪灾害等各类灾害监测评估中，它都发挥着重要作用。”上述负责人说，“在支撑联合国可持续发展目标、全面早期预警倡议，以及国际气象防灾减灾救灾和服务共建‘一带一路’倡议中发挥着不可或缺的作用。”

“云图接收是否正常？”“定位精度如何？”……3月5日8时，北京气象卫星地面站星地协同配合工作开启，短暂等待过后，“数据接收正常。”“定位正常。”一系列指令最终得以确认，B星正式接替A星，完成业务无缝交接。

国家卫星气象中心运行控制室副主任郑旭东介绍，此次业务调整是基于对东经105度主业务位置观测的连续性考虑，由B星接替A星在新的轨道上开展监测业务服务。“目前，B星正处于‘年富力强’阶段，星地系统运行良好，且时空分辨率能达到1分钟、250米，技术性能更优。轨位调整后，B星将在灾害性天气监测预警中提供更强大的技术支撑。”

据悉，B星接替A星后，A星已于3月5日8时30分启动漂移，未来10余天，将从东经105度漂移至东经86.5度。

“下一阶段，A星及其地面系统仍将保持业务运行状态，逐步降低业务运行强度，继续发挥余热开展观测及服务。”郑旭东说。

(责编：乔业琼、章斐然)
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