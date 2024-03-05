作为国有大行，交通银行紧扣金融强国建设目标，以做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章为着力点和突破点，持续深化金融供给侧结构性改革，坚定不移推进金融高质量发展，为中国式现代化贡献交行力量。

做好科技金融文章 助力高水平科技自立自强

交通银行积极落实金融服务实体经济和科技创新工作要求，发挥金融全牌照优势，引导金融资源更多向“硬科技”领域聚集，助力高水平科技自立自强。深度融入科技创新生态，打造“交银科创”服务品牌，创新推出“四大产品体系+三种场景生态”金融服务模式。围绕不同成长阶段的科技型企业需求，精准匹配“股、贷、债、租”一揽子金融服务；聚焦产业链、科创圈、科技园三大场景生态，发挥金融桥梁纽带作用，有效串联创新链、资金链和人才链，全方位陪伴企业成长。截至2024年1月末，交通银行已为全国近4万家科技型企业提供贷款超6700亿元。

做好绿色金融文章 推动经济社会绿色转型

交通银行把绿色作为集团经营发展的底色，明确将发展绿色金融作为长期战略，成立绿色金融发展委员会，建立“2+N”绿色金融政策体系，聚焦重点领域探索业务创新，积极探索将ESG（环境、社会和公司治理）风险管理要求纳入全面风险管理体系，加快建设一批绿色金融特色机构和“零碳网点”。参与制定《上海市转型金融目录（试行）》，积极推进转型金融业务创新，全力服务上海国际绿色金融枢纽建设，系列举措已取得积极成效。截至2024年1月末，交通银行在境内累计发行绿色金融债券1100亿元；交银投资成功探索对相关氢燃料电池企业的股权投资；交银国信创新开展全国首单外资机构非资金募集型CCER（中国核证减排量）碳资产服务信托；交银金租重点支持的多架使用可持续航空燃料（SAF）的飞机完成交付。

做好普惠金融文章 践行金融为民担当

交通银行始终将普惠金融作为集团战略性重点任务，聚焦新市民、乡村全面振兴、扩大消费等关键客群和场景，持续下沉服务重心。加强对小微经营主体的支持，持续打造“展业通”服务品牌及“普惠e贷”线上产品体系，加大对小微首贷、续贷、信用贷、中长期贷款等重点支持领域的信贷投放力度。2024年1月，交通银行普惠型小微企业贷款净增额创近3年新高。加强民生领域金融服务，加大对在校大学生、高校毕业生等创业就业领域及保供、稳供领域的金融支持力度。针对新市民群体，推出“菁才惠民贷”“惠民车位贷”“惠民装修贷”等系列产品。加大“三农”信贷支持力度，助力乡村全面振兴。

做好养老金融文章 服务老年群体尽享美好生活

交通银行主动服务积极应对人口老龄化国家战略。全面参与多层次、多支柱养老保险体系建设，积极提高养老金服务规模，为客户提供全链条养老金账户服务；发挥“交银养老”品牌优势，不断丰富养老产品供给。发挥综合化经营优势，旗下子公司积极开展养老金融业务，养老目标基金管理规模居行业前列。线上线下双管齐下建设“老年友好型”银行，拓宽金融服务触达老年群体的渠道。同时，加大对银发经济的支持力度，助力增加全社会养老服务供给。

做好数字金融文章 为高质量发展赋能增效

交通银行始终将数字化转型作为战略转型的关键突破口，把握机遇、重视安全，以数据和技术双轮驱动，加快发展新质生产力，推动金融服务理念、产品供给、经营管理全方位转型，为高质量发展赋能增效。提升数字金融风险防范能力，保障网络安全、数据安全、系统安全，守牢金融安全底线。数字基础设施建设提档加速，一云多芯云平台建设项目荣获中国人民银行2022年度金融科技发展奖一等奖。深化人工智能在客户服务、产品推介、风险防控等场景的应用。数字化金融场景不断丰富，“惠民就医”业务先后在84个城市上线。“交政通”业务已在长三角地区交通银行全部网点落地并在交通银行APP上线，有效打通政务服务“最后一公里”。

数据来源：交通银行

《 人民日报 》（ 2024年03月05日 07 版）

(责编：董童、李源)

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