人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通银行：坚定不移走中国特色金融发展之路 为经济社会发展提供高质量金融服务

2024年03月05日15:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　作为国有大行，交通银行紧扣金融强国建设目标，以做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章为着力点和突破点，持续深化金融供给侧结构性改革，坚定不移推进金融高质量发展，为中国式现代化贡献交行力量。

　　做好科技金融文章  助力高水平科技自立自强

　　交通银行积极落实金融服务实体经济和科技创新工作要求，发挥金融全牌照优势，引导金融资源更多向“硬科技”领域聚集，助力高水平科技自立自强。深度融入科技创新生态，打造“交银科创”服务品牌，创新推出“四大产品体系+三种场景生态”金融服务模式。围绕不同成长阶段的科技型企业需求，精准匹配“股、贷、债、租”一揽子金融服务；聚焦产业链、科创圈、科技园三大场景生态，发挥金融桥梁纽带作用，有效串联创新链、资金链和人才链，全方位陪伴企业成长。截至2024年1月末，交通银行已为全国近4万家科技型企业提供贷款超6700亿元。

　　做好绿色金融文章  推动经济社会绿色转型

　　交通银行把绿色作为集团经营发展的底色，明确将发展绿色金融作为长期战略，成立绿色金融发展委员会，建立“2+N”绿色金融政策体系，聚焦重点领域探索业务创新，积极探索将ESG（环境、社会和公司治理）风险管理要求纳入全面风险管理体系，加快建设一批绿色金融特色机构和“零碳网点”。参与制定《上海市转型金融目录（试行）》，积极推进转型金融业务创新，全力服务上海国际绿色金融枢纽建设，系列举措已取得积极成效。截至2024年1月末，交通银行在境内累计发行绿色金融债券1100亿元；交银投资成功探索对相关氢燃料电池企业的股权投资；交银国信创新开展全国首单外资机构非资金募集型CCER（中国核证减排量）碳资产服务信托；交银金租重点支持的多架使用可持续航空燃料（SAF）的飞机完成交付。

　　做好普惠金融文章  践行金融为民担当

　　交通银行始终将普惠金融作为集团战略性重点任务，聚焦新市民、乡村全面振兴、扩大消费等关键客群和场景，持续下沉服务重心。加强对小微经营主体的支持，持续打造“展业通”服务品牌及“普惠e贷”线上产品体系，加大对小微首贷、续贷、信用贷、中长期贷款等重点支持领域的信贷投放力度。2024年1月，交通银行普惠型小微企业贷款净增额创近3年新高。加强民生领域金融服务，加大对在校大学生、高校毕业生等创业就业领域及保供、稳供领域的金融支持力度。针对新市民群体，推出“菁才惠民贷”“惠民车位贷”“惠民装修贷”等系列产品。加大“三农”信贷支持力度，助力乡村全面振兴。

　　做好养老金融文章  服务老年群体尽享美好生活

　　交通银行主动服务积极应对人口老龄化国家战略。全面参与多层次、多支柱养老保险体系建设，积极提高养老金服务规模，为客户提供全链条养老金账户服务；发挥“交银养老”品牌优势，不断丰富养老产品供给。发挥综合化经营优势，旗下子公司积极开展养老金融业务，养老目标基金管理规模居行业前列。线上线下双管齐下建设“老年友好型”银行，拓宽金融服务触达老年群体的渠道。同时，加大对银发经济的支持力度，助力增加全社会养老服务供给。

　　做好数字金融文章  为高质量发展赋能增效

　　交通银行始终将数字化转型作为战略转型的关键突破口，把握机遇、重视安全，以数据和技术双轮驱动，加快发展新质生产力，推动金融服务理念、产品供给、经营管理全方位转型，为高质量发展赋能增效。提升数字金融风险防范能力，保障网络安全、数据安全、系统安全，守牢金融安全底线。数字基础设施建设提档加速，一云多芯云平台建设项目荣获中国人民银行2022年度金融科技发展奖一等奖。深化人工智能在客户服务、产品推介、风险防控等场景的应用。数字化金融场景不断丰富，“惠民就医”业务先后在84个城市上线。“交政通”业务已在长三角地区交通银行全部网点落地并在交通银行APP上线，有效打通政务服务“最后一公里”。

　　数据来源：交通银行

　　《 人民日报 》（ 2024年03月05日 07 版）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
张进代表：牢牢扭住自主创新这个“牛鼻子”
　　人民网北京3月5日电 （孝媛 王震）“东北地区拥有一批优势突出的高校、科研机构和骨干企业，具备进一步做好科技创新工作的潜力和条件。”2024年全国两会拉开帷幕，全国人大代表、沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁张进建议，在东北创建具有全国影响力的区域科技创新中心，打造高水平科技创新平台、培育壮大科技企业群体、促进科技成果产业化，加速形成新质生产力。…
@所有人 | 七组核心数据回顾充满韧性的2023年
　　编者按：3月5日，十四届全国人大二次会议开幕。回顾2023年工作，政府工作报告指出，“过去一年全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部